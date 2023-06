”Il y a trop d’extrême violence à l’égard des travailleuses du sexe”: la rue Eunice Osayande, prostituée assassinée, “rappellera leurs vulnérabilités”

Geste fort, la Ville de Bruxelles donne ce 16 juin 2023 le nom d’Eunice Osayande à une nouvelle rue du bord de canal. Avec ses parterres nets, ses balcons immaculés donnant sur le canal et le nouveau parc qui se développe de l’autre côté de la nouvelle passerelle Suzan Daniel elle aussi nommée d’après une femme, l’endroit semble aux antipodes du quotidien sombre de la jeune femme dans les rues du Quartier Nord. Mais ce dernier n’est qu’à un jet de pierre. Autorités et associations saluent de concert le symbole que cette plaque bleue portera pour les femmes en général et les travailleuses du sexe en particulier.

La mort d’Eunice Osayande a provoqué l’émoi dans les quartiers de prostitution bruxellois. ©BELGA (archive)

Le parcours d'Eunice Osayande jusqu'à Bruxelles a été jalonné d'horreurs. ©D. R.

Isabelle Jaramillo, vous êtes coordinatrice générale chez Espace P. Avec cette rue Eunice Osayande, on est dans le symbolique ?

On est clairement dans le symbolique. Ce nom de rue rappelle que les personnes travailleuses du sexe (TDS) meurent sous la violence de personnes mal intentionnées. Nommer la rue du nom d’Eunice Osayande, ça permet de ne jamais l’oublier tout en rappelant les luttes. Il y a encore trop d’extrême violence à l’égard des TDS. Ces personnes cumulent les vulnérabilités : exploitation, qui va parfois plus loin que le strict travail du sexe, pauvreté, pas d’accès aux droits. Elles se maintiennent dans un entre-soi.

Cette absence de droits, il concerne les travailleuses du sexe illégales étrangères, les victimes des réseaux ?

Pas uniquement. Certaines peuvent avoir des droits mais n’y font pas appel. Elles savent que la police ne viendra pas. Ou bien elles n’osent pas révéler leur profession quand elles consultent un service de soin.

Le Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles (CPVS) aide-t-il ?

Elles y vont, c’est un lieu adapté. Mais ces femmes qui cumulent les stigmates restent dans la crainte d’être jugées.

Depuis le meurtre d’Eunice Osayande dans la nuit du 4 au 5 juin 2018, est-ce le statu quo niveau sécurité ?

La mort d’Eunice a révélé un malaise énorme et un manque de trait d’union entre les TDS et la police. Suite à la grève des TDS qui a suivi le meurtre (le 6 juin 2018, NDLR), une rencontre avec le commissaire de la zone Nord a permis une accélération. Notamment dans la création d’un commissariat de proximité dans le quartier, au carrefour des rues de Brabant et de la Prairie. Des réunions entre police et les collectifs de défense des TDS, Espace P et Utsopi, ont aussi eu lieu.

Puis vient le covid.

Tout est à l’arrêt. Mais on voit alors une tolérance de la police envers les TDS du quartier. Pas toutes, mais celles qui ne tenaient plus car elles n’avaient plus aucun moyen de subsistance. La police leur a permis de travailler de façon très discrète, sans ouvrir leur rideau. Ça a concerné 5 ou 6 travailleuses dans une extrême vulnérabilité.

La violence dans le Quartier Nord a augmenté depuis la pandémie ?

Depuis Saint-Josse jusqu’au bout de la rue d’Aerschot à Schaerbeek, la sécurité en général s’est détériorée avec le covid. Sans doute le télétravail peut-il l’expliquer en partie. Auparavant, on voyait plus de navetteurs à côté de la gare, qui exerçaient un contrôle social. La crise a ouvert la porte aux secteurs parallèles, dont les dealers de drogue dure. Très vite, la violence entre les groupes a grimpé. À la reprise, le télétravail est resté de mise. Les nouvelles problématiques restent donc d’actualité. L’environnement a changé du tout au tout en très peu de temps. On parle d’armes blanches, d’armes à feu. Le sentiment d’impunité grandit.

Le prix de la passe "n'a fait que diminuer" depuis la pandémie. (illustration) ©EdA - Julien Rensonnet

La Ville de Bruxelles inaugure ce vendredi 16 juin 2023 la rue Eunice Osayande dans le quartier de Tour & Taxis. ©EdA - Julien Rensonnet

On a pu le voir aussi avec le meurtre du policier Thomas Monjoie. La police agit ?

Elle monte des opérations coup de poing depuis que nous avons publié une carte blanche (en septembre 2022). Les TDS apprécient quand la police passe. Mais ils ciblent une zone, puis changent. Ils manquent d’effectifs. Existe par ailleurs le projet de créer des agents spécialisés dans l’accompagnement des TDS. Les policiers ont aussi vécu la mort d’Eunice comme un drame. Ceux qui visent à démanteler les réseaux, qui poursuivent les exploiteurs, ils ont été affectés. Ils la connaissaient. Et puis boum, elle meurt… Un trauma aussi pour ces policiers.

En 2018, au lendemain de la mort d’Eunice Osayande, le sociologue Renaud Maes nous pointait la gentrification comme l’une des causes d’un durcissement des politiques de répression envers les TDS. Qui engendre une certaine “chasse aux TDS”. Et donc leur plus grande vulnérabilité.

Ces politiques visent surtout la prostitution de rue. Parce que les nuisances qui y sont rattachées sont plus identifiables. C’est le cas du quartier Alhambra, sur 1000 Bruxelles. Il y a une quinzaine d’années, des TDS qui exerçaient sur les boulevards s’y sont rassemblés quand Schaerbeek et Saint-Josse n’ont plus voulu gérer cette prostitution de rue. Une taxe sur les hôtels de passe a été instaurée à Bruxelles. Un hôtel a fermé. Les autres sont allés en justice. Dans le même temps, des projets immobiliers sont nés. La politique du PS est plutôt une politique abolitionniste. Dans l’idée que les TDS sont des victimes. D’où cette politique dure et des décisions arbitraires sur base d’un règlement contre le racolage de rue. Mais depuis la décriminalisation de la prostitution (loi votée en mars 2022 et en vigueur depuis juin 2022, NDLR). Désormais, ils souhaitent aménager des rues, des zones, dédiées aux TDS.

Eunice Osayande faisait partie d’un réseau nigérian. Les réseaux, est-ce la norme à Bruxelles ?

Ça reste très présent. Les personnes concernées ne s’en ouvrent pas. Pour que ça soit le cas, c’est un travail de confiance, de longue haleine. Quand s’ouvre une petite brèche, des choses sont possibles. La plupart ont peur.

Peut-on chiffrer le nombre de ces victimes de réseaux ?

C’est difficile. Les femmes qui travaillent en journée sont moins sujettes à l’exploitation. En soirée, on constate un turn-over important, souvent assimilé à l’exploitation. Les réseaux les changent de ville pour qu’elles ne puissent pas prendre leurs marques ou se construire des contacts sociaux.

La précarité de certains publics, comme les mères célibataires ou les étudiantes, a augmenté avec la pandémie. Ça se ressent dans les chiffres de la prostitution ?

Impossible de chiffrer l’augmentation. Le phénomène des “occasionnelles”, ce n’est pas nouveau. Mais elles travaillent plutôt en rue ou en privé, via les petites annonces sur internet. La prostitution visible, en 2023, ce n’est plus que le haut de l’iceberg.

Le prix de la passe a-t-il diminué avec le covid ?

Ça n’a fait que diminuer. Dès lors, pour payer les charges locatives, les TDS se mettent à plusieurs par carrée à Saint-Josse. Mais pas à Schaerbeek où c’est interdit et où les contrôles sont effectifs. On est descendu jusqu’à 15 voire 10€ la passe.

Un parcours absolument tragique dans les circuits de la traite des êtres humains

Quand la Ville de Bruxelles annonce en septembre 2021 qu’elle donnera le nom d’Eunice Osayande à une nouvelle rue, elle révèle les grandes lignes du parcours absolument tragique de la jeune femme jusqu’aux rues de Bruxelles et sa mort en juin 2018.

En 2016, Eunice Osayande est encore au Nigeria. C’est alors qu’elle fait la rencontre d’un groupe de trafiquants. Le coup est classique : ils lui font la promesse de lui trouver un travail avec un avenir radieux en Europe.

Les prostituées bruxelloises se sont mobilisées dans la douleur après la mort abjecte de leur collègue Eunice Osayande. Plusieurs ont un parcours de vie horrifiant. ©PhotoNews

Vers l’Italie

Eunice part. D’autres filles l’accompagnent vers la terre promise européenne qui se transforme rapidement en une descente aux enfers. Durant ce voyage, les filles doivent observer un rituel et sont obligées de rester fidèles à leurs proxénètes. Elles seront violées à plusieurs reprises. Arrivées en bord de Méditerranée, elles prennent la direction de l’Italie dans un canot pneumatique.

C’est là qu’Eunice Osayande rencontre un passeur. Il fait partie du réseau qui l’exploitera en Belgique. Une fois à Bruxelles, la jeune femme est immédiatement contrainte à la prostitution. Elle doit payer 45.000€ à ses maquereaux pour le trafic et pour un loyer hebdomadaire. Elle et d’autres victimes sont hébergées dans un appartement délabré du quartier Nord.

Un client “mécontent”

Le cauchemar prend fin tragiquement dans la nuit du 4 au 5 juin 2018 : un client “mécontent” la poignarde de 17 coups de couteau. L’agresseur est un mineur de 17 ans. Arrêté deux semaines plus tard, il passe aux aveux. Son procès a eu lieu en janvier 2022 après avoir été reporté. La cause est un fait exceptionnel : trop peu de jurés masculins pour assurer la parité du jury. “Les prostituées risquent de se sentir encore plus oubliées par la justice, alors qu’elles ont déjà le sentiment de ne pas être considérées comme des victimes, de ne pas être suffisamment importantes pour qu’on tienne compte des agressions qu’elles subissent”, déplorait alors le collectif UTSOPI. Le meurtrier sera finalement condamné à 25 ans de prison.

Le procès contre le groupe de trafiquants s’est pour sa part tenu en janvier 2021. Les quatre auteurs ont été condamnés de 33 mois à 4 ans de prison. Trois autres filles ont pu être sauvées des griffes du réseau.