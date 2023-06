"Faut-il toujours des femmes qui ont excellé?" Donner le nom de la prostituée Eunice Osayande à une rue, le "geste fort" de la Ville de Bruxelles

Du côté de la Ville de Bruxelles, on assure “refuser le coup médiatique” pour laisser l’événement aux TDS et aux associations qui militent pour leurs droits. Ce sont elles qui ont organisé la petite cérémonie. On souligne cependant le symbole important que constitue cette rue. “Dans notre politique de féminisation des noms de rues, on s’est posé cette question : faut-il toujours des femmes qui ont excellé ?”, questionne Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme (one.brussels/Vooruit). “Nous allons donner le nom d’Hélène Dutrieu à une rue du quartier de l’Héliport. C’est la toute première championne du monde de cyclisme, la première aviatrice belge et la 2e au monde à obtenir son brevet de pilote. L’occasion de montrer aux écoliers que tout est possible. Mais avec la rue Eunice Osayande, on saisit l’occasion de rappeler les luttes féministes, le combat contre la traite des êtres humains et les droits de toutes les femmes, peu importe leur niveau social”. Et de souligner que “la majorité des femmes se disent victimes de violence sexuelle au moins une fois dans leur vie”. En Belgique, ce chiffre s’élève à 81 % selon une étude de l’université de Gand datée de 2021.

La rue Eunice Osayande est inaugurée dans un décor très éloigné des rues de prostitution du quartier Nord. Mais ce dernier n'est qu'à quelques minutes. ©EdA - Julien Rensonnet

Ans Persoons ©EdA - Julien Rensonnet

Nom Peut-Être est sur la même longueur d’onde. Depuis 2017, cette collective lutte pour davantage de représentativité féminine dans les rues de Bruxelles. Elle est à l’origine de la carte Equal Street Names qui quantifie la part des femmes dans la toponymie bruxelloise. “Quand on a commencé, on était juste au-dessus de 5 %. En 6 ans, on a gagné 2 % à peine. Ce n’est pas énorme”, évalue Anoushka, militante au sein de la collective. Notons que la Ville de Bruxelles fait un peu mieux avec 15 % (chiffres 2019). “On remarque aussi que dans ces 7 % de noms de rue dédiés à des femmes comme dans les stations de la STIB, une énorme majorité renvoie à des femmes blanches des classes supérieures, voire de la royauté. Les rues : ce sont des princesses. Les statues aussi : la seule qui est issue des classes populaires, c’est la résistante Gabrielle Petit”. Le reflet conscient ou inconscient des mentalités, mais aussi des lacunes historiques. “Les archives n’enregistrent pas les noms des femmes des classes populaires. On doit donc se référer à l’histoire orale pour dénicher des noms en lien avec les quartiers ou les villes, ce qui est prisé par les communes lorsqu’elles doivent nommer une nouvelle rue”. Ans Persoons est consciente du défi : “l’histoire est écrite par et pour les hommes. L’espace public le reflète. Désormais, on aura toujours cette grille de lecture dès qu’on nommera une rue”.

Le Marsupilami plutôt qu’une femme

Dans ce contexte, la rue Eunice Osayande est saluée par Nom Peut-Être. “C’est un geste fort, d’autant que son meurtre n’a reçu que très peu de visibilité”. Anoushka ne connaît pas la situation de toutes les villes d’Europe mais la démarche est rare à tout le moins. “La Ville de Genève a rebaptisé provisoirement certaines rues, dont une du nom de Griselidis Real, écrivaine et prostituée. Par ailleurs, les femmes racisées ou étrangères ont encore moins les honneurs que les femmes blanches. Nous avons déjà proposé plusieurs fois le nom de Miriam Makeba, chanteuse anti-apartheid sud-africaine qui a vécu à Bruxelles. Sans succès.” Notons qu’en avril 2023, Koekelberg a voté le changement de nom du segment de rue passant devant l’usine Godiva. C’est symbolique : l’endroit portera le nom de Gemba. Cette femme est peu connue : il s’agit d’une des personnes congolaises qui ont été “exposées” au zoo humain de Tervueren. Et qui en est morte.

Ans Persoons. ©EdA - Julien Rensonnet

On le sait, la complexité administrative rend très épineux ces “rebaptêmes” de rues. Mais ça semble parfois possible. “C’est le cas dans une rue à cheval entre Uccle et Ixelles”, pointe Anoushka. “Elle était dédiée à un avocat du début du XXe siècle qui tenait des propos sexistes et racistes (Edmond Picard, NDLR). Désormais, elle porte le nom d’Andrée Geulen, résistante de la 2e guerre mondiale qui a caché des centaines d’enfants juifs”. Le rôle des pouvoirs publics dans la démarche reste prépondérant pour donner l’impulsion. “Lorsqu’on a voulu nommer une nouvelle place à Laeken, les citoyens ont finalement choisi 'Marsupilami' et pas le nom d’une des femmes proposées”, note Persoons. Nom Peut-Être rappelle aussi la mésaventure des nouvelles allées de Tour&Taxis, “que le public avait toutes nommées par des noms de spécialités culinaires”. La Ville de Bruxelles était intervenue. “On n’a pas l’habitude de pouvoir nommer des grandes avenues : ce sont souvent des petites 'straatjes'”, justifie Persoons. “Tour&Taxis en avait deux. On trouvait dommage de ne pas voir au moins une des deux dédiée à une femme”. C’est la peintre Anna Boch qui a reçu cet honneur : elle nomme désormais la drève où s’est installée la Brasserie de La Senne. À Schaerbeek, la première femme à baptiser une rue l’a été en… 2018: en raison d’une confusion persistante, une partie de la rue Rogier est devenue rue Suzanne Tassier. Plus récemment donc, Koekelberg a rebaptisé 4 rues. Outre Gemba, les sœurs Brönte, l’avocate Gisèle Halimi et la résistante Renée Douffet ont été mises à l’honneur. Anoushka rappelle enfin qu’Ixelles a ajouté le prénom “Maria” à la rue Malibran pour rendre plus visible la fameuse cantatrice : “Avant ça, personne ne savait que c’était une femme”.

Deux femmes appartenant à des groupes sociaux discriminés sont commémorées dans le quartier de Tour & Taxis: la passerelle porte le nom de l'activiste lesbienne Suzan Daniel et la rue celui de la travailleuse du sexe Eunice Osayande. Plutôt rare. ©EdA - Julien Rensonnet

L’activiste de Nom Peut-Être ne crie évidemment pas victoire. Le déficit hommes/femmes reste un gouffre dans les 19 communes. “Mais ça bouge”, reconnaît Anoushka. “La piste de remplacer des personnalités masculines problématiques, comme on le voit dans la statuaire avec les généraux qui ont tué des centaines de Congolais, pourrait être porteuse”. La collective doit cependant le reconnaître : “nos suggestions sont peu écoutées et notre travail bénévole a peu payé”. Nom Peut-Être tient donc à disposition une liste de personnalités belges et étrangères sur son site web. Et continue ses balades féministes pour faire découvrir les femmes qui ont compté dans l’histoire des quartiers de Bruxelles. Comme l’a malheureusement été Eunice Osayande.