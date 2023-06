Une chaîne de fast-food propose de payer ses burgers en cryptomonnaie : buzz ou tendance à venir ?

Le lancement s’est fait ce 12 juin 2023 depuis le resto de De Brouckère, sur le piétonnier bruxellois. 70 cryptomonnaies sont acceptées. Black and White Burger se dit ainsi “la première chaîne” à incorporer ces transactions à cheval entre monde virtuel et réel. Et en effet, au SPF Économie, on “ne dispose d’aucune donnée” attestant d’une démarche similaire dans les commerces belges. Ce qui ne veut pas dire que ça n’existe pas. “Je me souviens d’un magasin bio à Ixelles qui s’était lancé”, relève Louis Larue, chercheur en éthique économique à l’université de Göteborg en Suède. “Ce n’est pas nouveau, il y a eu des essais”. Une multinationale floridienne du fast-food a tenté le coup en France, où un centre commercial parisien entier autorise les cryptos dans ses échoppes. Dernièrement, c’est même une pharmacie qui ose s’y mettre. À Bruxelles, un resto italien avait fait parler de lui à l’été 2022 pour la même raison.

”Nous n’aurons pas de cryptomonnaie en caisse”

Pour les burgers en noir et blanc, la transaction s’effectue via scan d’un code QR. Le client doit disposer d’un portefeuille virtuel de cryptomonnaies et de l’app Lyzi. Cette dernière équipe le restaurant d’une interface “vendeur” dans laquelle les serveurs introduisent le montant demandé en euros. L’app convertit immédiatement la somme au cours actuel de la crypto choisie. Elle génère le QR correspondant. Et l’échange se fait quand le client scanne l’écran du vendeur. Le client donne ses cryptos, le restaurant reçoit des euros, l’app prend sa commission. “Nous n’aurons donc pas de cryptomonnaie en caisse”, opine Jerry Agondanou, gérant du point de vente bruxellois. “L’app nous donne la preuve que le client possède des cryptos et qu’il nous autorise à accéder à son portefeuille”.

La chaîne Black and White Burger lance le payement en cryptomonnaie dans ses 12 fast-foods belges. Une première qui est rendue possible via l'app française Lyzi. ©EdA - Julien Rensonnet

L’opération semble sans risque. “Le risque, il est surtout financier”, reprend le chercheur Louis Larue. “Les cryptomonnaies varient énormément. La valeur de ces monnaies ne sera pas la même le lundi et le mardi : il y a donc un risque de perte”. Vu cette volatilité, le même menu burger à 13,90€ pourrait coûter plus ou moins cher au client. “Ça peut être très rentable un jour et devenir un produit de luxe le lendemain”, opine Jerry Agondanou. Le commerçant est cependant à l’abri des instabilités puisqu’il n’encaisse que des euros. “Sans quoi je verrais mal son intérêt”, relève le chercheur. Qui pointe deux autres menaces : “la bourse d’échange virtuelle pourrait se faire hacker et les pirates piquer tout l’argent. Pour l’État, un commerce permettant le payement en cryptomonnaie ouvre enfin le risque de fraude ou de blanchiment”.

”Certains profitent de la crédulité et de la mode”

Alors pourquoi Black and White Burger fait-elle ce pas dans la finance virtuelle ? Pour l’universitaire de Göteborg, aucun doute, “ça relève d’un plan marketing”. Sur le piétonnier bruxellois, Jerry Agondanou ne le nie pas : “c’est totalement pour faire le buzz ! L’idée vient de notre master franchisé, Mansour Nasr. Il possède des cryptos et pense à cette méthode depuis deux ans. Son but, c’est d’innover. On voulait être les premiers en Belgique. Bien sûr, on n’aura pas des tonnes de payements en cryptos, mais on crée la nouveauté. On a beaucoup de clients qui aiment le food, recherchent les tendances de la restauration. On veut maintenant séduire les connaisseurs du virtuel, une clientèle IT. C’est un monde à part”. Qui séduit une clientèle plutôt jeune : “La petite mamy montoise qui mange chez nous chaque semaine ne payera pas en crypto”, rigole le gérant. “Ça s’adresse surtout aux 20-35 ans”. Selon la FSMA en effet (lire ci-dessous), “les jeunes de 16 à 29 ans occupent la première place parmi les investisseurs qui achètent des monnaies virtuelles avec 34 %, et 30 % ont entre 30 et 39 ans”.

Jerry Agondanou, gérant du point de vente bruxellois, ne nie pas que son employeur cherche à surfer sur la tendance des cryptos. ©EdA - Julien Rensonnet

La figure du fondateur, star de Youtube où ce fan de voitures et de sports de combat rameute 4,6 millions d’abonnés, n’est sans doute pas étrangère au pari. “Les cryptos ont une grande popularité dans les tranches d’âges les plus jeunes”, confirme le chercheur Louis Larue. “Sur les réseaux, des influenceurs vantent les cryptos comme vecteur d’enrichissement rapide, donnent des conseils d’investissements. Certains profitent de la crédulité et de la mode. Tout un public est ouvert à ça. Cette chaîne de burgers surfe là-dessus. Mais c’est dangereux car la valeur de ces actifs spéculatifs n’est basée sur rien d’autre que la croyance qu’elle va augmenter. Alors de plus en plus de gens les achètent. Mais si on perd confiance, la valeur va baisser”. Voire se crasher. “Il y a donc des risques énormes. La grande majorité des investisseurs en crypto finissent par y perdre”.

Quant à l’aube d’une tendance de fond, Louis Larue y croit peu. “Impossible de lire le futur, mais je ne pense pas que cette méthode de payement dépassera le stade de la mode et de la campagne marketing”.

”Les cryptos, c’est un marché non-régulé”

À la FSMA, l’Autorité des services et marchés financiers, on met en garde contre les services qui proposent gestion et payements en cryptomonnaies (VASP en anglais). “Mis à part une directive européenne contre le blanchiment traduite en droit belge, il n’y a pas de réglementation, c’est un marché non-régulé qui n’est pas supervisé par une autorité publique : une cryptomonnaie n’est pas un instrument financier au sens juridique du terme”, insiste Mathieu Saudoyer, porte-parole. “Les règles européennes MiCA, plus générales, entreront en vigueur plus tard”. Date prévue : 2025.

Dans l’attente, la FSMA répète donc ses mises en garde. “Un commerce est libre de déterminer ses moyens de payement. Nous, à la FSMA, on met en garde sur cette non-régulation depuis l’origine des cryptomonnaies, vers 2013-2014”, rappelle Mathieu Saudoyer. Qui énumère les risques : “le hacking et la perte d’argent corollaire, les fraudes et blanchiments, les arnaques aux monnaies inexistantes”.

La FSMA juge qu'un des risques liés aux cryptos réside dans le piratage des plateformes d'échange. ©EdA - Julien Rensonnet

Dans sa liste des entreprises irrégulières actives en Belgique, la FSMA reprend une liste non exhaustive des plateformes d’échange de cryptomonnaies pour lesquelles des plaintes ou fraudes lui ont été signalées. La FSMA a aussi reçu du Gouvernement belge une nouvelle compétence encadrant la publicité liée aux services de crypto. Celle-ci est entrée en vigueur le 17 mai 2023. Parmi les mesures figure celle qui impose un avertissement dans toute pub : “Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto, seul le risque est garanti”. Vous voilà prévenus.