Manifestation du non-marchand à Bruxelles ce mardi : voici les embarras de circulation à prévoir

Ce mardi se tiendra dans la capitale une manifestation du secteur non marchand. Une action en front commun syndical pour laquelle entre 10.000 et 20.000 personnes sont attendues. Le coup d’envoi du cortège sera donné vers 10h30 à proximité de la gare de Bruxelles Nord, et le lieu de départ est fixé dans le quartier de Bruxelles Midi.