Pour ne pas que le gaspillage tourne à l’aigre, Fermenthings relance le vinaigre de bière à Bruxelles : “de 4 à 8 %, la bière est mieux que le vin”

Cette anecdote tenue du blogueur Eoghan Walsh a donné des idées à Yannick Schandené. Depuis son atelier du Be-Here, ce passionné de fermentation relance cette habitude perdue avec l’industrialisation des brasseries. “D’une teneur en alcool de 4 à 8 %, la bière est l’environnement idéal pour la fermentation en vinaigre. Alors que pour le vin, on doit abaisser ses 12 % en coupant à l’eau”. Du bout des lèvres, il sirote une cuillerée d’un essai à base de kriek. Le liquide rouge râpe à peine et déploie ses arômes de vieille cerise schaerbeekoise. “Ces bières fruitées offrent un vinaigre d’une belle complexité”, assure le boss de Fermenthings. “Certaines IPA conviennent aussi mais d’autres provoquent des faux goûts”. Les pils et lagers prisées des Belges ont moins de potentiel gustatif. “Alors on en fait des vinaigres piquants. Je fais macérer de l’ail, du fenouil, du gingembre, du piment”. Cette recette inspirée du “fire cider” d’Europe de l’Est arrache un peu plus les papilles fragiles mais une larme relèverait d’un clin d’œil n’importe quelle salade ou plat mijoté.

Yannick Schandené teste toutes sortes de bières pour ses vinaigres. ©Mathieu Golinvaux

Pour développer les vinaigres, les bocaux ne doivent pas être hermétiquement fermés. ©Mathieu Golinvaux

Les contacts amicaux de Fermenthings avec les brasseurs de Bruxelles remontent à plusieurs années. Aussi, Yannick Schandené n’a pas eu de peine à dénicher quelques litres de bière pour lancer ses expérimentations. Le concept est tendance à l’heure de la circularité, qui pousse les brasseries à réutiliser leurs drèches en farines ou à baser leurs bières en récupérant des pains rassis. “Si une brasserie rate un brassin, le gaspillage peut osciller entre 200 et 1800 litres selon la taille de l’installation. Bruxelles compte 26 brasseries. Après un appel, on a reçu 400 litres en une semaine”. Les bières gâchées peuvent provenir d’un fût trop carboné et si moussant qu’il est impossible à servir, de bouteilles qui débordent à peine décapsulées (le phénomène du “gushing”) ou encore d’un lot oxydé, altérant le goût et colorant le breuvage de grisâtre. Le BBP, En Stoemelings et Jeanine ont déjà livré quelques litres pour permettre à Fermenthings de se faire la main.

Reine mère

Mais le vinaigre de bière, ça se fabrique comment ? Eh bien, naturellement en fait. “Le vinaigre, c’est un processus d’acidification de l’alcool en contact avec l’oxygène”. Il faut donc un environnement ouvert, comme un tonneau de bois ou un contenant en plastique mais non hermétique, recouvert par exemple d’un tissu. “Si en plus, il se trouve encore des sucres et des levures dans la bière de base ou si on en rajoute, l’alcool augmente et le vinaigre s’acidifie de plus en plus. On peut aller très loin”. C’est là qu’intervient l’expertise de Yannick Schandené. “J’ai goûté il y a peu un vinaigre basé sur un vin de chez Gudule : il fallait casser le processus en le plaçant dans un environnement fermé”.

Avec cette mère de vinaigre, Yannick Schandené pourrait fabriquer... des oursons en gomme sucrés. ©Mathieu Golinvaux

Nourrie, la base de vinaigre produit de nombreuses "mères", couches successives qui se forment sur le dessus. ©Mathieu Golinvaux

Comme le levain a son chef, le vinaire a besoin d’une base pour lancer la fermentation. Celle-ci se compose d’une “mère” baignant dans un liquide. L’étagère de Fermenthings ressemble donc aux rayons d’un museum d’histoire naturelle avec ses bocaux aux teintes jaunâtres, rouille ou glauques. Le Jettois en saisit un où les couches se succèdent comme la neige dans un glacier. Méduse gélatineuse, visqueuse, d’un blanc rose tendre, la mère ressemble à de la viande de volaille crue. Le parfum agresse et peut même provoquer quelques larmes. “Les spécialistes sont divisés. On ignore si c’est un résidu du processus ou si c’est un ingrédient nécessaire. Moi, je pense que c’est plutôt le 'jus de bactéries' dans la bière qui contamine le liquide et lance le processus”. Ce sont ces “starters” que Yannick Schandené élève dans son labo. “J’en utilise un bon 10 % de la quantité de bière”. Quant aux mères, il pense déjà les utiliser pour… des bonbons. “Grâce à la méthode coréenne cheong, macération de fruits dans le sucre et le miel, on pourrait imaginer des sortes d’ours en gomme. Mais il faut minimum 6 mois”.

Peut-on imaginer à court terme des vinaigres à la Delta, à la kriek Cantillon ou à la Curieuse Neus ? Fermenthings vend en tout cas quelques premières bouteilles élégamment recouvertes d’étiquettes au cyanotype. “Je pense que les brasseries vont se lancer, oui. La boulangerie-brasserie Jeanine vient de réceptionner sa première production”. L’idée de l’alchimiste, c’est de produire quelques flacons pour Fermenthings mais surtout de jouer le rôle de prestataire pour des brasseurs qui commercialiseraient eux-mêmes leurs vinaigres. Tout se jouera sans doute sur la réussite ou non des élevages dans la halle du Be-Here. “La crainte ultime des brasseries, c’est la contamination. Mais le vinaigre est très résistant. Il prolifère dans une grande variété de températures. Si les 400 litres que j’ai lancés à même la halle se portent bien, on pourrait envisager de rapatrier la production dans les brasseries elles-mêmes, hors leurs murs, après avoir élevé les starters ici”.

Que les gastronomes se réjouissent : selon Yannick Schandené, “on n’obtiendra jamais de bon vinaigre avec de mauvaises bières”.

Pelures d’asperges et entrailles de poisson

Yannick Schandené et la fermentation, c’est presqu’une histoire d’amour. Qui dure depuis 6 ans. “J’ai toujours aimé la cuisine. Quand je me suis lancé dans la formation de brasseur il y a 7 ou 8 ans, le monde gigantesque de la fermentation s’est ouvert à moi. J’ai laissé la brasserie aux autres”.

Le vinaigre de bière de Fermenthings est déjà en vente, à côté des kombuchas et sauces soja. ©Mathieu Golinvaux

Fermenthings est né pour donner corps à ses expérimentations. Depuis, sauce soja, kimchi, miso, kombucha, pickles, choucroute, sauce piquante titillent le palais de ses clients. Avant le covid, le restaurateur ravissait les gourmands aventureux dans le même espace que la brasserie La Source. Depuis la crise énergétique, le concept s’est replié sur l’atelier-café, juste en face dans la même halle de Laeken. Ses dernières trouvailles : le poiré et le garum au koji, recette millénaire d’entrailles de poisson fermentées comme dans la Rome antique. “Sa production reste très compliquée à cause des odeurs”.

Dans ses bocaux, on retrouve pas mal de surplus des champs bruxellois ou d’autres artisans de la capitale. Ils ressuscitent en sels et bouillons embarquant des pelures d’asperges, en vodka distillant de la sauce piquante en collab avec Tipsy Tribe ou en sauce soja à la drèche de bière. Voire en encre colorée. Curieux ? Vous pouvez vous initier lors d’ateliers ou du brunch exploratoire mensuel.