Le “Ketje” sous le képi de Ludovic Cruchot : pourquoi Manneken-pis reprend du service en Gendarme de Saint-Tropez ce samedi (photos)

Le costume du gendarme de Saint Tropez pour manneken pis ©Bernard Demoulin

Cette fois, c’est donc pour rendre hommage au comédien que la statuette de bronze de la rue de l’Étuve a été revêtue de l’uniforme beige caractéristique du Gendarme de Saint-Tropez. Louis de Funès est en effet décédé il y a 40 ans. Vous le savez : l’acteur avait enfilé six fois cet uniforme, dans “Le Gendarme de Saint-Tropez”, “Le Gendarme à New-York”, “Le Gendarme se marie”, “Le Gendarme en balade”, “Le Gendarme et les extraterrestres” et enfin “Le Gendarme et les gendarmettes”.

La cérémonie de l’habillage de Manneken-pis s’est déroulée en musique et en chansons, mais aussi en costumes. Plusieurs personnes étaient habillées en Gendarme de Saint-Tropez on en Sœur Clothilde, autre personnage incontournable de ces six films.

Un Manneken Pis taillé sur mesure pour le rôle. ©Bernard Demoulin

