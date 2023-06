2 salles, un grand forum, un bar : feu vert à la transformation de l’ex-théâtre des Variétés au centre de Bruxelles (photos)

Ce joyau moderniste classé des architectes Victor Bourgeois et Maurice Gridaine au centre-ville (ndlr : rues de Malines et Saint-Pierre) ; sera transformé en un espace dédié à la culture, aux arts et à la participation citoyenne et démocratique. Le projet, conçu par les bureaux d’architecture espagnol Flores&Prats et bruxellois OUEST, prévoit la réalisation d’une grande salle de spectacle (999 personnes), d’une petite salle de spectacle (405 personnes), de bureaux et de locaux techniques pour les équipes, d’un grand forum public et d’un bar.

Le théâtre des Variétés était le premier au monde à être entièrement éclairé au néon. ©OUEST Architecture/Flores & Prats/adriagoulaphoto

”La renaissance du théâtre des Variétés, joyau moderniste des architectes Victor Bourgeois et Maurice Gridaine, marque une nouvelle étape de la redynamisation du centre-ville et de la zone Rogier. Abandonnées et longtemps considérées comme une zone malfamée, ces ruelles du centre-ville coincées entre les Boulevards Adolphe Max et Émile Jacqmain sont en cours de réaménagement complet dans le cadre de l’embellissement et apaisement du centre-ville”, a commenté le secrétaire d’État dans un communiqué.

Le théâtre des Variétés gardera un aspect "dans son jus" prisé des réhabilitations actuelles. ©OUEST Architecture/Flores & Prats/adriagoulaphoto

Selon Pascal Smet, le projet entend conserver au maximum les qualités patrimoniales existantes du site, en ce compris la façade rue de Malines, qui est classée, mais aussi toute une série d’éléments ou références qui existaient dans le bâtiment d’origine, et qui sont réinterprétées dans le cadre du projet.

C’était la première salle au monde entièrement éclairée au néon

À son inauguration en 1937, le théâtre des Variétés est la fois salle de concert, de théâtre de Variétés, de music-hall et de cinéma, d’où son nom. Il est doté d’équipements voulus ultramodernes.

C’est aussi la première salle au monde à être entièrement éclairée au néon, avec des effets de rose, bleu et vert tendre.

Le bâtiment a été définitivement fermé le 16 février 1983 sur ordre des pompiers, en raison d'un risque d'effondrements du toit. ©OUEST Architecture/Flores & Prats/adriagoulaphoto

Tout l’édifice est en béton armé et la quasi-totalité de l’espace est consacré à la salle elle-même, les autres locaux sont répartis dans les espaces résiduels.

Le bâtiment a été définitivement fermé le 16 février 1983 sur ordre des pompiers, en raison d’un risque d’effondrements du toit. À l’initiative de la Ville de Bruxelles, la façade principale, la toiture et la salle de spectacle ont été classées comme monument le 16 juin 2003.

C’est l’association Bruxelles Laïque, aux manettes du Festival des Libertés, qui a annoncé la reprise du lieu en 2021. L’ASBL désormais dirigée par l’ancien directeur du Théâtre National Fabrice Murgia entend y créer un “laboratoire d’expressions citoyennes et culturelles”.