Métro Nord : il faudra démanteler l’intérieur du Palais du Midi pour la poursuite du chantier, les commerçants “devront déménager”

Pour rappel, le chantier du segment Albert-Gare du Nord est à l’arrêt depuis plusieurs mois en raison d’instabilités détectées sous le Palais du Midi, là où une portion de tunnel de 120m doit relier l’infrastructure existante à la future station Toots Thielemans, sous l’avenue de Stalingrad. La structure du sous-sol, en réalité l’ancien lit de la Senne, fait que les nouvelles fondations réalisées par injection de ciment ne satisfont pas aux normes de stabilité.

Clubs, écoles et commerces déménageront

”Passer par l’intérieur du bâtiment permettra de recourir à des techniques connues et maîtrisées, utilisées en d’autres endroits du chantier Toots Thielemans”, plaide le Gouvernement Vervoort. Qui annonce en conséquence le lancement d’une nouvelle procédure urbanistique. “Un plan d’accompagnement sera mis en place pour le quartier et tous les occupants du Palais du Midi”, assure-t-on du côté des autorités régionales.

Échaudé, le Gouvernement assure désormais que “ce chantier sera préparé minutieusement”. Les occupants du Palais du Midi “seront à nouveau entendus”. Région, Ville et STIB annoncent “un soutien” des personnes impactées via “un nouveau pacte”. Elles promettent déjà que “les écoles et clubs de sports qui utilisent les infrastructures du Palais du Midi seront relogés, sans interruption des activités”. Quant aux commerces qui devront déménager, “ils bénéficieront de mesures d’accompagnement et d’indemnisation spécifiques et adaptées à chaque commerce”. Chaque situation sera examinée “de manière individuelle et personnalisée”. Le soutien sera élargi à “l’ensemble des commerces du quartier impactés par l’arrêt des activités dans le Palais du Midi”. Enfin, Ville et Région sont d’accord pour accorder une priorité aux commerces actuels “pour occuper à nouveau des cellules commerciales adéquates dans le futur projet de redéveloppement du Palais du Midi”.

Une procédure qui passe de 450 jours à 170

Difficile de rattraper le temps perdu évidemment mais “une procédure urbanistique accélérée” est annoncée. On passerait ainsi de 450 jours (possiblement prolongés de 6 mois) à 170 jours. Le projet d’une ordonnance régionale qui élabore ce “cadre réglementaire d’urbanisme spécifique” a été approuvé en première lecture ce 8 juin 2023. En clair, il s’agit de raccourcir au maximum la procédure de permis. Aux éventuels opposants, le Gouvernement envoie un signe positif : “il faut minimiser les retards et nuisances sans porter atteinte au droit démocratique de participer ou aux possibilités de recours”.

À quelque chose malheur est bon : le Gouvernement voit dans ce nécessaire grand déménagement “une opportunité”. “Les mesures nécessaires seront prises pour protéger l’édifice tout en lui offrant une revalorisation majeure”. Ainsi, “les façades qui datent en grande partie de la fin du XIXe siècle, seront préservées. L’intérieur du bâtiment, résultat de plusieurs transformations et qui présente un état de vétusté sera, entièrement rénové”.