La batterie d'une trottinette explose à Bruxelles: la fenêtre du living vole en éclats

Selon le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, "la batterie était en charge dans le living. La fenêtre de la pièce s'est brisée à la suite de l’explosion". Préoccupant: "des débris de l’accu de sont éparpillés". Heureusement, "le début d’incendie a été étouffée dans l’œuf".

Il y a cependant des conséquences fâcheuses: "trois membres de la famille occupant l’appartement ont été transférés vers l’hôpital avec une légère intoxication de fumée". On apprend aussi que "certains habitants de l’immeuble avaient quitté leur domicile en attendant les services de secours" tandis que "plusieurs appels à la centrale d'urgence 112 ont été enregistrés pour signaler l’incident".

Des règles de sécurité de base

Les pompiers tiennent à souligner qu'à New York "des batteries ont provoqué plusieurs incendies importants et mortels". A l'instar de leurs confrères bruxellois qui n'ont de cesse de répéter leurs conseils, "les pompiers de la Grosse Pomme" ont à ce sujet lancé une campagne d’informations". Et les hommes du feu de rappeler les règles élémentaires de sécurité lors de la charge de batterie à votre domicile.