Procès des attentats de Bruxelles: "Abdeslam a décidé de participer en connaissance de cause à n'importe quelle attaque"

Mais l'hypothèse de l'ignorance semble peu probable aux yeux de la procureure. "Salah Abdeslam a passé trois mois et demi avec ses frères hautement radicalisés. Il est lui-même radicalisé et veut venger la mort de son frère (Brahim, décédé à Paris, NDLR). Il écrit des lettres d'adieu à ses proches. Il y a des armes de guerre dans toutes les caches et le drapeau de l'EI accroché aux murs. Le projet d'attentat est certain, il le connaît", a résumé la procureure.

guillement Dans chaque planque, il y a un émir. Dans chaque planque, il y a un combattant aguerri, et, dans chaque planque, il y a quelqu'un qui connaît la Belgique.

Elle est revenue sur la division de la cellule, qui séjournait auparavant en entier dans une planque rue du Dries à Forest. Une partie du groupe est envoyée dans un nouvel appartement à Schaerbeek, rue Max Roos. L'objectif de cette division est de dissiper les tensions et de mener à bien le projet d'attaques, en confectionnant notamment les explosifs, selon la procureure.

"Dans chaque planque, il y a un émir (Mohamed Belkaïd d'un côté et Najim Laachraoui de l'autre). Dans chaque planque, il y a un combattant aguerri (Sofien Ayari et Osama Krayem), et, dans chaque planque, il y a quelqu'un qui connaît la Belgique (Mohamed Abrini à Max Roos et Salah Abdeslam rue du Dries)", a exposé Mme Somers.

En outre, des armes se sont trouvées dans les deux appartements, une par membre de la cellule. Paule Somers a relevé la présence d'un rouleau à pâtisserie dans le logement forestois. "La défense a soulevé que Mohamed Belkaid avait une expérience de pâtissier à son actif. Mais les militaires nous ont appris que cet ustensile sert à aplatir le TATP en vue de son séchage." Dans la planque rue Max Roos, des traces d'explosifs ont d'ailleurs été retrouvées sur un rouleau à pâtisserie similaire, a-t-elle souligné.

Le fait que Salah Abdeslam soit resté dans l'appartement de la rue du Dries et n'ait jamais séjourné à la rue Max Roos ne change rien à son implication, semble vouloir démontrer Paule Somers. L'accusé avait été arrêté dans la foulée d'un raid policier dans la planque de Forest, quelques jours avant les attentats du 22 mars.