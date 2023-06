Mondial de basket 3x3 : les Belgian Lions battent Porto Rico 21-18 pour finir 3es du groupe et jouer un barrage

Il s’agissait du dernier match de la poule. Les cinq équipes se retrouvent au classement final avec 2 victoires et deux défaites. Le départage au nombre de points marqués place la Pologne en tête (80 pts), qualifiée directement pour les quarts de finale. La Lituanie, 2e (78 points), et la Belgique, 3e (75 points), joueront un barrage. Porto Rico (74 pts) et Israël (70 pts) sont éliminés.

Plus tôt, les Belgian Lions avaient été battus par la Pologne (15-21). Les Polonais, bredouilles mardi avec un 0 sur 2, avaient réussi l’exploit de battre la Lituanie, vice-championne du monde en titre, 22-21 après prolongation alors que Porto Rico avait écarté Israël 20-16. Des Israéliens revanchards ont ensuite écarté à leur tour les Litunaiens 15-14.

Mardi, les Belges avaient battu Israël (N.14) 21-18 puis se sont inclinés face à la Lituanie (N.3) 22-18.

Le premier de chaque poule rejoint directement les quarts de finale. Le deuxième et le troisième affrontent le troisième et le deuxième d’un autre groupe. Celui des Belges croisera avec la poule B composée des États-Unis (N.2), de la Lettonie (N.7), de l’Autriche (N.9), de la Slovénie (N.15) et de l’Australie (N.17) dont la 2e journée se joue vendredi.

Les médaillés décrochent leur billet pour les tournois olympiques de qualifications pour les JO 2024 à Paris.