Nuisances des avions: Brussels Airport veut éviter 1.500 vols de nuit chaque année

M. Feist a souligné qu'il ne voulait pas toucher au plafond légal du nombre de créneaux horaires de nuit, fixé à 16.000 par an. En revanche, il a l'intention de prendre des mesures plus strictes à l'encontre des vols qui ne disposent pas d'une telle plage horaire (soit une autorisation d'atterrir ou décoller la nuit) mais qui décollent ou atterrissent quand même à Brussels Airport entre 23h00 et 06h00. Pour M. Feist, cette proposition constitue d'ailleurs "un signal fort adressé aux riverains pour leur montrer que nous tenons compte de leurs doléances".