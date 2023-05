Brussels Pride : la capitale s’est parée des couleurs arc-en-ciel : "Il nous reste des progrès à faire" (vidéo)

Cette année, la Pride a pour thème "Protect the Protest" et célèbre le 20e anniversaire de la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe en Belgique.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), présent avec sa famille, a souligné l'importance de la Brussels Pride dans un discours prononcé avant le coup d'envoi de la parade. "Nous pouvons être fiers de constater à quel point notre pays est à l'avant-garde de la protection des droits de la communauté LGBTQIA+. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire du mariage homosexuel dans notre pays. Après Malte, nous sommes le deuxième pays au monde en termes d'égalité pour la communauté LGBTQIA+", a-t-il lancé.

De nombreuses raisons de s'inquiéter

"Pourtant, il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter. Cette année, selon l'association ILGA Europe (European Region of the International Lesbian and Gay Association, NDLR.), fut l'année où il y a eu le plus de violence en Europe contre la communauté LGBTQIA+. Dans notre pays également, certains politiciens discriminent et caricaturent cette communauté. Nous devons veiller à ce que la voix des LGBTQIA+ puisse continuer à être entendue. Chacun devrait pouvoir vivre sa vie comme il l'entend, sans être exposé à la violence. Cette question relève des droits de l'homme. Nous ne devons pas nous laisser diviser et nous ne le ferons pas. L'amour triomphe. Toujours."

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux