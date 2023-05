150.000 personnes attendues pour la Pride: quels impacts sur le trafic et la STIB à Bruxelles? (carte)

Que les automobilistes se rassurent : comme de coutume, la Petite Ceinture n’est pas empruntée par la parade. Celle-ci démarre à 14h du Mont des Arts. Elle transite via les rues Ravenstein, de Loxum, d’Arenberg, de l’Écuyer, des Fripiers, Tabora, du Midi, du Lombard, les places Saint-Jean et de la Vieille Halle aux Blés, la rue de l’Escalier et enfin, retour à la case départ par le boulevard de l’Empereur. L’arrivée est planifiée à 17h, mais il s’agit évidemment de la tête du cortège. Un grand nombre des rues concernées de l’hypercentre sont piétonnes, ce qui limite évidemment l’impact sur le trafic automobile.

Le plan de la Pride Brussels 2023. ©Pride Brussels

Deux scènes

La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles prévient par ailleurs que le Pride Village, présent place de l’Albertine au Mont des Arts, entraînera la fermeture de certaines rues dès 5h du matin ce 20 mai. Il s’agit du boulevard de l’Empereur jusqu’au Cantersteen, des rues Saint-Jean, de l’Infante Isabelle et forcément du Mont des Arts. Les festivités sont prévues de 12 à 23h à l’Albertine où se tiennent une scène et un village associatif. Un podium et des concerts sont aussi prévus à la Bourse de 16 à 23h (lire cadrée), mais il s’agit là d’un axe piéton.

Plus généralement, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles “recommande d’utiliser les parkings Park&Ride et de privilégier les transports en commun ou le vélo pour vous déplacer en toute tranquillité”.

Des bus interrompus à la STIB

Le bus arc-en-ciel de la STIB est de la partie. ©STIB via Twitter

Si le trafic routier devrait être relativement épargné en dehors de l’hypercentre, la Pride aura aussi des répercussions sur les bus de la STIB. Le gestionnaire du réseau prévient ainsi que ses lignes de bus 29, 33, 38, 46, 48, 52, 63, 65, 66, 71 et 95 sont déviées.

Toute la journée

Le bus 33 direction Dansaert est dévié toute la journée entre les arrêts Petit Sablon et Bourse via la rue Blaes et la Petite Ceinture. Les bus direction Louise suivent leur itinéraire habituel.

Avant et après la parade

Le bus 52 (jusqu’à 12h et après 19h) est dévié entre les arrêts Chapelle et Gare Centrale via la place Royale. L’arrêt Madeleine n’est pas desservi.

Le bus 95 (jusqu’à 12h et après 19h) est dévié depuis la place Royale vers la Gare Centrale via l’itinéraire du bus 38. Les arrêts entre Grand Sablon et Grand-Place restent desservis par les bus 48 direction Anneessens.

Pendant la parade

Les bus 29, 63, 65 et 66 sont limités à l’arrêt Parc. Les arrêts entre Rosa Parks et De Brouckère ne sont pas desservis.

Les bus 38, 71 et 95 sont limités à l’arrêt Royale. Les arrêts Royale sont déplacés place des Palais (arrêt d’arrivée), et devant l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg (arrêt de départ). Les arrêts entre Bozar et De Brouckère ne sont pas desservis.

Le bus 46 circule uniquement entre Moortebeek et Anneessens. Les arrêts entre Nicolay et Gare Centrale ne sont pas desservis. Les arrêts WTC et Glibert restent desservis par les bus 58.

Le bus 48 est limité à l’arrêt Petit Sablon. Les arrêts Grand Sablon, Grand-Place, Manneken-pis et Rouppe ne sont pas desservis. Les arrêts Anneessens et César De Paepe restent desservis par les bus 33.

Le bus 52 est limité à l’arrêt Chapelle. Les arrêts entre Grand Sablon et Gare Centrale ne sont pas desservis.

La Pride, fierté bruxelloise

- ©visit.brussels

Rayon festif et militant, la Brussels Pride défile donc dans les rues de Bruxelles ce 20 mai. Ce cortège démarre à 14h au Mont des Arts. Il réunit associations, institutions, voire partis politiques, mais surtout les fêtards qui portent haut au fort les couleurs arc-en-ciel et revendications LGBTQIA+. La parade a pour but de célébrer la diversité et sensibiliser le grand public. D’où ces déambulations colorées via rue des Fripiers, rue du Midi, du Lombard ou encore boulevard de l’Empereur (cfr plan ci-dessus). L’affiche musicale se divise en deux scènes. Ça démarre au Mont des Arts dès 12h avec entre autres une chorale et des DJ bruxellois. À la Bourse dès 16h, l’ambiance est assurée par Tipik qui invite entre autres des candidates à la Drag Race Belgium et le DJ Aéroplane. Un “Pride Village” est planté boulevard de l’Empereur pour réunir acteurs culturels et associatifs. Et puis, d’autres événements saupoudrent ce week-end : soirées, concerts, expos, happenings, ciné, débats. On peut citer l’expo sur le graphisme militant LGBTQIA+ au Design Museum, les concerts à l’AB ou au Botanique, l’afterparty à Bozar en partenariat avec le festival Afropolitan, la scène techno du C12, le Piknik Elektronik du dimanche au BBP…

Pride 2023: 20e anniversaire de la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe ; l’homosexualité interdite dans 69 pays

L’édition 2023 dans la Pride est particulière. Cette année marque en effet le vingtième anniversaire de la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe en Belgique. Le 1er juin 2003, notre pays devenait le deuxième au monde à le légaliser après les Pays-Bas en 2001.

Brussels Pride 2022. ©BELGA

Pour cette 26e édition, les organisateurs ont opté pour le thème “Protect the protest”, le slogan d’une campagne d’Amnesty International qui vise à protéger le droit de manifester face aux différents gouvernements qui répriment les démonstrations et les actions dans le monde. L’observatoire des inégalités précise notamment que l’homosexualité est interdite dans 69 pays et que les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort dans 11 d’entre eux.

Bruxelles et Europe

Autrefois appelée la Belgian Pride, l’événement s’intitule désormais la Brussels Pride : The Belgian and European Pride. Le but étant de mettre en valeur son ancrage bruxellois, tout en confirmant son attachement à la Belgique et à l’ensemble de l’Union européenne, selon les organisateurs.

En 2022, la Pride avait été organisée après deux années d’absence, causées par la pandémie du Covid-19 et les mesures sanitaires en vigueur. Elle avait attiré plus de 120.000 personnes, selon un décompte de la police. Le thème choisi était “Open”, pour appeler à plus d’inclusivité, de respect et d’égalité pour les personnes LGBTQIA+.

Rappelons que si le mariage pour tous a été légalisé en 2003 chez nous, la première Gay Pride de Belgique a été organisée à Bruxelles en 1996 et en 2000, une loi validait la cohabitation légale pour tous les couples.