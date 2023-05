Le bureau et le jardin d’hiver du proche conseiller de Léopold II ouvrent leurs portes au public : voici le splendide hôtel Art nouveau van Eetvelde

©D.R.

Edmond van Eetvelde supervisera aussi l’exposition coloniale de 1897. Il voulait chercher à lier la mode de l’Art nouveau et la promotion des produits du Congo. Victor Horta, concepteur de l’édifice, y inclura donc de nombreux bois précieux en provenance de la colonie Belge.

Les bureaux de van Eetvelde dans l'annexe de l'hôtel. Auparavant, les deux bâtiments étaient connectés. La Région, propriétaire de l'annexe, et Synergrid, propriétaire de l'hôtel, négocient pour rouvrir le passage. ©D.R.

La coupole du jardin d'hiver dans l'hôtel van Eetvelde a été rénovée. ©D.R.

L’hôtel fait partie des quatre bâtiments Horta classés au patrimoine mondial de l’Unesco (avec la maison de l’architecte, l’hôtel Solvay et l’hôtel Tassel). Dans le cadre de l’initiative "2023 année de l’Art nouveau", la région, qui gère l’extension et le propriétaire de l’hôtel Synergrid (représentant du secteur des gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité belges) ont conclu un accord. La région met la main au portefeuille (1.371.000 euros) pour les rénovations à condition que l’espace soit accessible au public.

Vous pouvez donc maintenant découvrir la grande coupole – restaurée en cinq mois-, les dorures et boiseries de l’hôtel et du bureau, également restauré. Les lieux sont accessibles les samedis, dimanches et lundis, lors de visites libres ou guidées. La visite guidée vous offrira toutefois accès à plus de pièces. Comptez 12 euros pour découvrir ce nouveau musée qui mêle architecture et histoire (8 au tarif étudiant).

©D.R.

L’extension accueille aussi dès aujourd’hui le Lab. An (Laboratoire Art Nouveau) qui proposera des événements et conférences pour promouvoir l’Art nouveau à Bruxelles, lancera des réflexions sur sa mise en valeur. Le parcours du nouveau musée intègre l’histoire des édifices Horta, une expérience immersive basée sur les fragments de l’hôtel Aubecq mais encore des réflexions sur l’époque coloniale, indissociable des lieux et de son ancien propriétaire.

©D.R.

La restauration de l’hôtel va suivre son cours via, notamment, la salle à manger, une partie de la façade et l’escalier de maître.