Fouille à nu, nuit en cellule… : la zone de police Bruxelles Ixelles condamnée pour l’interpellation de militants d’Extinction Rebellion

Le 28 novembre 2019, la police bruxelloise avait interpellé 22 militants d’Extinction Rebellion alors qu’ils préparaient une action de protestation contre le Black Friday. La police avait alors justifié ses agissements en soulignant que les personnes interceptées “étaient en possession de matériel qui laissait penser qu’elles planifiaient quelque chose : des pinceaux, de la peinture en aérosol, de la colle, des affiches et des banderoles dirigées contre le Black Friday. Les banderoles et les affiches avaient le logo d’Extinction Rebellion”.

Génuflexion

Les activistes avaient été soumis à une fouille à nu avec génuflexion et avaient passé la nuit en cellule. Douze d’entre eux ont ensuite décidé d’attaquer au civil la zone de police de Bruxelles.

Le tribunal de première instance francophone leur avait donné raison en juillet 2021, considérant que leur interpellation était illégale et arbitraire. Celui-ci a jugé que la campagne d’affichage planifiée par le groupe constituait bien une infraction, mais qu’elle ne justifiait pas les interpellations.

La zone de police, qui avait fait appel de ce jugement, a donc également été déboutée par la cour d’appel. “La cour a repris presque intégralement les arguments du tribunal de première instance et a jugé que les arrestations étaient illégales”, a expliqué Me Margaux Nocent, qui représente Extinction Rebellion. “La décision a toutefois été partiellement modifiée, en ce sens que les dommages et intérêts sont plus élevés, à savoir 500 euros par personne.”