Des pins et t-shirts jusqu'aux... préservatifs: quand l'activisme LGBTQI+ bruxellois s'affiche (photos)

L'exposition s'inscrit dans le contexte du septantième anniversaire du Centre culturel de Belgique, la première organisation homosexuelle belge qui a vu le jour grâce à Suzan Daniel (1918-2007), une activiste lesbienne qui a créé l'organisation en prenant pour exemple le "Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC)" néerlandais.

"Dès les années 1950, les communautés LGBTQI+ à Bruxelles utilisent le graphisme et développent un langage spécifique. Cette grammaire visuelle signale leur présence et leurs engagements envers un ensemble de principes, d'identités et de valeurs partagés", peut-on lire sur le site web du Design Museum Brussels.

Pins, fanzines, t-shirts, flyers, préservatifs

Pour la mise en place de l'exposition, le musée s'est associé à Valérie Piette, professeure d'histoire contemporaine à l'ULB, David Paternotte, professeur de sociologie, également à l'ULB, et aux chercheurs de l'université bruxelloise de l'équipe STRIGES (Structure de recherche interdisciplinaire sur l'égalité, le genre et la sexualité). La professeure d'histoire du graphisme à La Cambre, Aline Baudet, a également supervisé l'exposition pour "son expertise en matière d'art graphique militant", précise Design Museum Brussels.

Suzan Daniel est la figure de proue de cet expo au Design Museum Brussels. ©Designe Museum Brussels

"Des pins, des fanzines, des t-shirts, des flyers, des préservatifs, des cartes de membre, des affiches de fêtes et des pamphlets sont utilisés dans l'exposition et la publication jointe. C'est l'occasion d'embrasser 70 ans d'images d'une histoire culturelle riche, du quotidien et de l'activisme d'individus, de communautés, d'associations et de groupes LGBTQI+ à Bruxelles", ajoute l'organisation derrière l'exposition.