Un show spectaculaire et époustouflant pour Beyoncé au stade Roi Baudouin : " Le meilleur public depuis le début de la tournée"

©Parkwood Technology

Elle fait partie du rang des divas (si elle n’en est pas la reine-mère), elle est américaine et pourtant Queen B fait partie de ces rares artistes qui démarrent le show pile à l’heure annoncée. Et on ne va pas se mentir, c’est plutôt agréable. Comme lors de ses précédentes dates, elle lance les hostilités à 20h15 pétantes en apparaissant en version XXL, visible de puis l’espace, sur l’écran géant qui fait face au public. Alanguie, la chanteuse nous toise, comme pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas prêts à ce qui nous attend.

En l’occurrence, c’est bien loin de l’ambiance robotique et post-apocalyptique de son album Renaissance sorti en 2022 qu’elle nous emmène pour cette première partie de spectacle. L'artiste a choisi de miser sur l’introduction organique, presque classique, vêtue d’un long fourreau à paillettes et de ses choristes et musiciens en arrière-plan. Dangerously in Love 2, 1+1, I Care, déjà les classiques s’enchaînent et la technique vocale de Beyoncé nous scotche. Comment est-ce possible de ne jamais faire une fausse note ? D’être à ce point surréelle, avec ses cheveux au vent et son sourire ultra blanc. Elle profite de cette digression d’esprit pour déclarer entre deux morceaux qu’évidemment elle est ravie d’être là et qu’elle souhaite une joyeuse fête des mères à toute l’assemblée. Soit aux 50.000 personnes massées devant elle. Ça fait beaucoup.

Un carré ultra VIP

Ce côté « trop parfaite pour être vraie » était plus que probablement anticipé quand on voit que s’avance le deuxième acte : on passe en full mode clubbing-bionique pour applaudir les morceaux de son dernier album "Renaissance". Pas le temps de laisser vaquer ses pensées, les morceaux s’enchaînent au tempo ultra rapide de la techno. Les danseurs jaillissent de toutes parts, habillés de paillettes pour un rendu hypnotisant. Les chorégraphies démarrent et le public rugit de plaisir. Surtout ceux qui dansent dans les places qu’on imagine parties à 2.500 euros, soit littéralement installées sur la scène. Difficile d’être plus proche de la reine des abeilles.

Les basses tremblent et le coucher de soleil qui accompagne le spectacle en cette jolie soirée de mai sublime les sequins qu’on voit un peu partout dans la foule. Le dress code boule à facette qu’arbore Beyoncé est respecté. Il faut dire que les morceaux qu’elle balance demandaient une tenue de circonstance : Cozy, Alien Superstar, l’excitant Energy et surtout l’imparable Break My Soul qui a conquis la planète lors de sa sortie.

©Parkwood Technology

De l'adrénaline en intraveineuse

Pour ce morceau, Beyoncé s’avance vers la foule, précédée de sa horde d’ambianceurs et notamment des Twins, ces danseurs français qui l’accompagnent en concerts depuis des années. Vu leur énergie et les hurlements qu’ils provoquent dans le public, on comprend que le contrat soit réitéré de tournée en tournée. Tous ces morceaux qui s’enchainent procurent une vraie dose d’adrénaline, l’impression de vivre un moment hors du temps. D’autant plus quand la chanteuse lâche qu’on est « le meilleur public qu’elle a eu depuis le début de sa tournée. » Ce n’est peut-être pas vrai, mais ça a le don de faire hurler encore plus une BeyHive enorgueillie de ce compliment.

Du haut de ses 41 ans, la superstar nous prouve une nouvelle fois qu’en matière de tournée internationale, elle sait y faire. C’est la 7ème fois qu’elle entame un tour du monde et jusqu’à présent, il est encore plus grandiose que les précédents. Un spectacle magistral découpé en 7 actes, où l’on retrouve tant des classiques, comme le fantastique Crazy In Love ou encore l’imparable Love On Top qui transforme le stade en une gigantesque chorale, que des morceaux plus intimistes. De quoi nous faire tourner la tête pendant ces 2h30 de live. Un claquement de doigts tant le show est magistral. Avec ce Renaissance Tour, dont elle clôture la date à Bruxelles sur le dos d’un cheval incrusté de paillettes, Beyoncé prouve qu’elle incarne l’excellence. Quitte à parfois passer pour un être bionique, mais n'est-ce pas voulu? She's an Alien Superstar. Une prouesse technique et physique dont on se souviendra longtemps.