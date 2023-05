Sinistre total dans le quartier des Squares à Bruxelles: une friteuse embrase toute la maison (vidéo)

"Il s'agissait un feu de cuisine au deuxième étage d'une maison qui en compte trois. Les habitants sont sains et saufs. Quant à l'origine de l'incendie, elle est accidentelle", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Si une friteuse ou une poêle d'huile prend feu, il faut toujours essayer, sans se mettre en danger, de couper la source d'énergie et d'étouffer les flammes en mettant un couvercle ou une couverture anti-feu sur l'appareil", a-t-il expliqué. "Il faut ensuite quitter la pièce en fermant la porte derrière soi et contacter immédiatement le 112 via le téléphone ou via l'application".

Les pompiers ont attaqué le feu par l'extérieur et par l'intérieur. Le deuxième étage est totalement sinistré. Il y a aussi des dégâts de fumée au troisième étage et des dégâts des eaux au premier étage. Les impétrants ont ensuite été coupés, donc la maison a été déclarée, provisoirement, inhabitable.

Les moyens engagés par les pompiers se composaient d'une voiture de commandement, de deux auto-pompes, de deux auto-échelles, d'un SMUR, d'une ambulance et d'un véhicule de décontamination. Par ailleurs, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles avait instauré un périmètre de sécurité afin de permettre aux pompiers de travailler.