Bagarre mortelle à la gare de Zaventem : la police craignait des représailles mais le calme règne sur place ce lundi

Des brigades de police étaient stationnées à la gare de Zaventem et dans les différents campus de l'école secondaire Zavo, situés à proximité de celle-ci. D'autres policiers patrouillent en outre dans la commune. "Notre personnel est présent de manière visible et invisible sur le terrain", a déclaré Ellen Vanderpoel, porte-parole de la police locale de Zaventem. "Il s'agit notamment de postes statiques et de patrouilles sur le terrain. Pour l'instant, tout est calme et aucun incident n'est à signaler. Nous espérons que cela restera ainsi."

Environ 20% des élèves de première et deuxième année secondaire de l'école Zavo étaient absents lundi, a indiqué le directeur de l'établissement, Kurt Gommers. "Il s'agit d'un nombre important. Je comprends la peur et l'inquiétude, mais si vous regardez autour de vous, il n'y a rien à craindre", a-t-il commenté.

Vendredi, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d'un jeune percuté par un train. Trois personnes s'étaient retrouvées sur les rails lors de l'affrontement, une seule des trois parvenant à quitter la voie à l'approche du train. La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu'un jeune de 16 ans provenant de Bruxelles a été grièvement blessé. La troisième personne n'a pas encore pu être identifiée.

Quatre individus ont été interpellés pour audition à la suite de la bagarre mortelle. L'un d'entre eux a pu repartir libre après avoir été entendu, les trois autres ont quant à eux comparu dimanche devant un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'homicide involontaire et de coups et blessures volontaires sur mineur avec préméditation et mutilation grave. Un Anderlechtois de 19 ans a été placé sous bracelet électronique par un juge d'instruction, tandis que les deux autres suspects, un homme de 22 ans vivant à Berchem-Saint-Agathe et un Etterbeekois de 20 ans, ont été libérés sous conditions.