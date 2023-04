Beliris a réalisé les travaux en collaboration avec la Ville de Bruxelles. La pierre naturelle, les vitraux, les clôtures en fer forgé et les menuiseries ont été restaurés. Ces travaux ont coûté 3 millions d’euros et ont duré environ deux ans.

Le président de la fabrique d'église Sainte-Catherine est ravi. ©Beliris

”L’excellente collaboration et organisation du chantier nous ont permis de maintenir l’église toujours ouverte tant pour les visiteurs que pour la communauté paroissiale de Sainte-Catherine”, souligne Pierre Hargot, Président de la Fabrique d’église. “Le résultat est magnifique. Aucune des archives consultées ne nous montre l’église dans un tel éclat et une telle blancheur”.

Plus blanc que blanc

La façade nord de l'église Sainte-Catherine a recouvré sa blancheur. ©Beliris

Le vitrail aussi a été rénové. ©Beliris

Ainsi, l’église du XIXe siècle construite en pierre de Gobertange a retrouvé sa blancheur. La pierre naturelle a été intégralement nettoyée à l’aide de techniques à basse pression. Plusieurs croix et gargouilles disparues ont par exemple été reconstruites. Par ailleurs, l’atelier de vitrail Erwin Snijders a démantelé complètement les fenêtres pour en nettoyer minutieusement chaque élément et remplacer les pièces cassées. Le verre a ensuite été placé dans un nouveau profilé de plomb. Un nouveau vernis recouvre le bois des portes dont serrures et ferrures ont été réparées.

Dans l’atelier du forgeron Wim Desruelle, les clôtures en fer forgé ont été sablées pour enlever la peinture et la rouille. Cette clôture a été placée plus près de l’église, entre les contreforts, comme c’était le cas à l’origine. Cela permet de créer un trottoir plus large pour les piétons. Derrière la clôture, des jardinets sont à nouveau aménagés.