Seules 122 entreprises bénéficient de la prime pour compenser les coûts de l’énergie : “nous sommes confiants” rassure le cabinet Trachte

La députée libérale juge ce nombre de 122 bien en deçà de l’objectif des 38.000 entreprises ciblées par le gouvernement avec cette prime. “J’invite le gouvernement à renforcer sa communication.” Clémentine Barzin assure avoir rencontré des restaurateurs qui ne connaissaient pas cette prime.

Le cabinet de la secrétaire d’État nous en dit davantage. Les 38.000 entreprises cibles annoncées étaient une première estimation, mais pour avoir droit à cette prime, il faut justifier 50.000 euros de chiffre d’affaires annuel. “Ce critère n’était pas appliqué dans les 38.000 donc on estime plutôt le nombre d’entreprises éligibles autour de 20 000.”

Ajoutez à cela que pour faire la demande de prime, il faut avoir reçu sa facture d’énergie annuelle. “Ce n’est pas comme pour la prime covid, il faut sa facture et elles n’arrivent pas en même temps pour tout le monde, donc les entreprises commenceront à faire leur dossier au fur et à mesure. Les demandes pour la prime sont ouvertes jusqu’en novembre. Et pour ceux qui pensent recevoir leur facture trop tard, à partir du 1er juillet il sera possible de demander à Sibelga une facture intermédiaire qui donnera une projection et qui sera valable pour introduire une demande de prime.”

Le cabinet Trachte voit aussi une hypothèse pour expliquer le faible nombre de demande : “avec les prix de l’énergie qui repartent à la baisse, ce n’est peut-être plus une priorité pour certaines entreprises de demander cette prime. Nous allons continuer notre travail de communication auprès des fédérations sectoriel et des fédérations de comptable. L’argent est là. Il est budgétisé. Le gouvernement a débloqué une enveloppe de 107 millions d’euros pour cette prime compensatoire.”