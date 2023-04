500 tonnes de matelas jetées par an à Bruxelles : la région force les producteurs à mettre la main au portefeuille

Hier, le gouvernement bruxellois a validé les grandes lignes d’une convention avec l’ASBL Valumat. Cette dernière a été désignée par les producteurs de matelas pour gérer leur “responsabilité élégie”. C’est un peu flou dit comme cela mais le principe est simple : “pollueur-payeur”, comme pour les pneus, les appareils électroniques ou les piles…

Pour les Bruxellois, quasi rien ne change. Les recyparcs reprendront toujours vos matelas. Seule nouveauté, ils seront triés en fonction de ceux qui sont recyclables (sec, sans moisissure, entier) et les autres. Cela permettra de créer un vrai flux continu de matière première pour les chaînes de recyclage et donc de pousser des privés à y investir.

Les Bruxellois pourront aussi toujours demander à Bruxelles Propreté de venir récupérer leurs matelas à domicile comme n’importe quel encombrant, dans le cadre des 3 mètres cubes gratuits par an. Enfin les revendeurs de matelas pourront proposer de les reprendre ou auront au moins l’obligation d’informer leur clientèle sur les autres solutions pour se débarrasser de l’ancien matelas. Les frais engendrés par les collectes puis le traitement des matelas seront maintenant couverts par les producteurs, via Valumat. Non plus par la collectivité. Valumat réclame entre 4,25 et 17 euros par matelas mis sur le marché bruxellois (en fonction de leur taille) par les producteurs pour prendre la gestion de leur “seconde vie”. Les producteurs qui ne se plient pas à ces nouvelles obligations s’exposent à des sanctions pénales.

En janvier, les recyparcs ont été équipés de conteneurs spéciaux qui protègent les vieux matelas toujours recyclables des intempéries. Leurs composants finiront dans des appuie-tête de voiture, des isolants ou encore des tapis de judo. La convention qui va lier l’ASBL et la Région prévoit également que le réemploi de matelas en bon état et incitera les producteurs à concevoir leur matelas de manière qu’ils puissent être de mieux en mieux recyclés.

Reste à savoir si le producteur ne répercutera pas la hausse de son coût sur le prix final…

Le prochain secteur pour lesquels ce genre de dispositif pourrait s’appliquer sera le textile mais cette fois au niveau européen. Avec l’obligation du tri du textile au premier janvier 2025 ce serait la suite logique.

La convention entre Valumat et la région est aujourd’hui soumise à consultation publique.