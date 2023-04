Voici la vue que vous aurez depuis le rooftop de la Blue Tower: la tour de l’avenue Louise sera rénovée (photos)

Haute de ses 88 mètres (25 étages), la Blue Tower domine depuis près de 50 ans tout le quartier des étangs d’Ixelles et de l’abbaye du Bois de La Cambre. Elle symbolise l’architecture fonctionnaliste bruxelloise.

Connue d’abord sur le nom de Tour SAIFI, la Blue Tower fut inaugurée en 1976. Imaginé par l’architecte Henri Montois, l’immeuble devait, selon les plans originaux, être le premier des cinq immeubles de bureaux prévus sur l’avenue Louise. Avec la tour ITT et la Louise Tower, elles ne seront au final que 3 à être construites.

La Blue Tower sera rehaussée de 3 étages. ©LD2 Architecture

Un rooftop à couper le souffle

L’édifice sera rénové pour accueillir des bureaux, mais aussi des commerces. Si la Blue Tower a été partiellement rénovée en 1997 et en 2015, par la réalisation d’un nouveau hall d’entrée et d’une esplanade entre autres, la rénovation prévue ici est “bien plus ambitieuse”, communique le cabinet Smet.

La Blue Tower, symbole de l'architecture fonctionnaliste sur l'avenue Louise, va recevoir une terrasse panoramique, un bar rooftop et un nouveau bâtiment en triangle à son socle. ©LD2 Architecture

Ainsi, un bar rooftop avec une terrasse offrant une vue panoramique sur Bruxelles sera aménagé à son sommet. Le “skybar” et sa vue à 360 degrés entoureront une rehausse centrale “en décrochement” de 3 étages : la tour passera donc de 25 à 28 niveaux. Cette terrasse sera “accessible au public les week-ends et jours fériés” et se teintera de doré.

Des commerces

Plus près du sol, le projet de rénovation prévoit également la création à l’extrémité de la parcelle triangulaire d’un nouveau volume de trois niveaux qui sera consacré à des espaces de bureaux.

Vu la déclivité des rues Vilan XIIII et du Lac qui bordent la parcelle, les étages inférieurs de la Tour y seront aménagés en espaces commerciaux d’un total de 1.440m2 répartis en plusieurs niveaux et affectés en “grand commerce spécialisé”.

Un espace triangulaire se greffera sur le socle de la Blue Tower avec des bureaux, un toit verdurisé et un vaste commerce. ©L'Autre Image

Du vert dedans et dehors

Niveaux espaces publics, la rénovation intégrera la création d’une toiture verte avec un maximum de surface de rétention d’eau sur la toiture du triangle du nouveau bâtiment, ainsi qu’un apport de végétation sur l’esplanade et dans les patios qui pourra également grimper sur plusieurs parois des édifices.

La Blue Tower, symbole de l'architecture fonctionnaliste sur l'avenue Louise, va recevoir une terrasse panoramique, un bar rooftop et un nouveau bâtiment en triangle à son socle. ©L'Autre Image

En parallèle, “une proposition d’aménagement des espaces publics adjacents au projet de rénovation a été esquissée visant à maximiser les zones plantées sur les abords de l’îlot”.

Plus de place au vélo

Enfin, en termes de mobilité enfin, le projet prévoit l’aménagement d’un local vélos de 118 emplacements (dont 7 pour les cargos) au -2 en lieu et place d’une zone de stockage non exploitée actuellement. “En comptant les 18 nouveaux emplacements vélos couverts du rez-de-chaussée et les 5 emplacements à gauche du hall d’entrée de l’avenue Louise, le projet permet de passer de 20 emplacements vélos à 141”, vante le communiqué.