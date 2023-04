C’est officiel, Bruxelles est candidate aux Mondiaux de cyclisme 2030:“Ça ne sera pas évident”

”Nous avons toutes les raisons d’avoir une candidature très forte et il y a tout pour faire un parcours digne d’un championnat du monde”, a ajouté le Premier ministre.

Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, a insisté sur le fait que ces championnats du monde en 2030 pourraient être l’un des événements marquants la “commémoration des 200 ans de la Belgique”, alors que “le sport reste extrêmement fédérateur où chacun peut trouver sa place”. Le bourgmestre a aussi souligné la présence de nombreux champions belges actuellement, et “nous sommes convaincus que ça peut être un bon signal pour les générations futures”.

Un parcours dans le Brabant

Si Bruxelles sera au cœur du parcours, comme l’a rappelé Wouter Vandenhaute, directeur de Flanders Classics, Philippe Close a confirmé qu’il ne se limitera pas à la capitale. Pour autant que la candidature soit validée par l’UCI, l’Union cycliste internationale. “Nous avons toutes nos chances”, a néanmoins insisté Tom Van Damme, président de Belgian Cycling.

”Ce ne sera pas évident, le cyclisme est un sport mondial avec de plus en plus de candidats pour organiser un tel événement”, a ajouté le président de la fédération belge. “Mais la Belgique a des atouts fantastiques. En 2030, ce seront les 200 ans de la Belgique, Bruxelles est un cadre prestigieux mais plus important encore selon moi, le vélo fait partie de l’ADN du pays.”

L’organisateur du Tour des Flandres, à la manœuvre en cas de validation de la candidature, a estimé que ce serait “incroyable d’avoir une chance, neuf ans après les championnats du monde à Louvain, d’accueillir à nouveau les championnats”, a précisé Vandenhaute.

Au moins 20 millions d’euros

S’il est encore trop tôt pour évoquer une idée plus précise du parcours, il l’est aussi pour l’aspect financier, même si les différents interlocuteurs ont indiqué que l’édition à Louvain en 2021 donnait une idée. Pour rappel, cette édition avait un budget de 21,3 millions d’euros. La contribution était alors partagée entre le gouvernement régional, les villes organisatrices et l’UCI. Pour l’éventuelle édition à Bruxelles, “nous avons encore du temps pour discuter avec l’ensemble des partenaires”, a souligné Vandenhaute.

Quoi qu’il en soit, les retombées seront importantes pour le pays, et pas uniquement pour la ville, ont encore précisé les interlocuteurs. Ils sont revenus sur leur expérience des championnats à Louvain pour l’attester. Pour rappel, 1,52 million de visiteurs avaient alors assisté aux courses, soit environ 1,03 million de visiteurs uniques. On estime le “boost économique” généré par l’évènement de 27,4 millions d’euros pour l’économie flamande.

On saura en août

Sven Gatz, le ministre bruxellois des Finances et du Budget, responsable de l’image de Bruxelles à l’international a par ailleurs rappelé que le départ du Tour de France à Bruxelles en 2019 a été “un grand succès” pour Bruxelles, avec “17 % de nuitées internationales supplémentaires dans la ville” et la présence de 20 % des Bruxellois qui ont encouragé les cyclistes le long du parcours.

L’UCI devrait annoncer les pays hôtes des championnats du monde 2028, 2029 et 2030 à l’occasion des épreuves de cette année qui auront lieu en août 2023, à Glasgow.