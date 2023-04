4 nouvelles toilettes publiques pour femmes et PMR “dans des zones pressantes” de la Ville de Bruxelles: 100.000€ d'entretien par an

Rayon budget, une seule de ces toilettes publiques coûte “entre 60.000 et 70.000€”, à quoi s’ajoutent “25.000€” de frais d’entretien chaque année. On assure chez l’échevine Ecolo qu’il s’agit bel et bien d’une “priorité”, mais que, vu les sommes en jeu, il est “impossible d’en installer 10 d’un coup”.

Parc Fontainas, rue Neuve, gare centrale

Les nouveaux sanitaires “répondent à des demandes et des enjeux précis : propreté publique, féminisme ou encore respect de nos espaces verts”, vante à l’occasion de l’inauguration le cabinet Jellab. Qui se félicite de “poursuivre nos engagements en faveur de toilettes accessibles à toutes et tous”.

D’après la Ville, les toilettes équipent “des zones où la demande se faisait pressante”. Elles offrent des solutions “dans des parcs fortement fréquentés. Comme à Fontainas, à la rue aux Choux à proximité de la Rue Neuve ou Putterie”, près de la gare centrale.

Selon les autorités, ces toilettes portent enfin “un enjeu féministe important”. Jellab : “Notre espace public a trop longtemps été imaginé par des hommes, pour une utilisation majoritairement masculine. En réinstallant des toilettes en ville, sur le trajet quotidien de milliers de femmes, nous leur permettons de trouver une solution rapide et gratuite à un problème du quotidien”.

2 par an, dans les parcs aussi

Le plan toilettes de la Ville se prolongera en 2024. Deux nouvelles toilettes sont prévues ainsi que la modernisation de “toute une série d’autres”. Ensuite, le cabinet Jellab espère avancer au rythme de deux équipements annuels. Les parcs de la Ville sont eux aussi sur la liste d’attente. Mais chaque installation dépend des obtentions de permis, qui peuvent s’avérer compliquées notamment par les Monuments et Sites, y compris dans les espaces verts.

Pour rappel, celles et ceux qui urinent sur la voie publique sur le territoire de la Ville s’exposent à une amende de 250€.