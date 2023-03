Ce week-end à Bruxelles, d’œufs et d’œufs font parc

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Omelette de chocolatiers

©EdA - Mathieu Golinvaux

Les chocolatiers vedettes de notre pays sont sans doute surbookés à l’approche de Pâques. Mais une vingtaine d’entre eux ont tout de même trouvé le temps de sculpter des œufs géants. Qui s’exposent jusqu’au 10 avril au centre de Bruxelles, sous les ors du luxueux hôtel Amigo, pour la première expo Bel’Œuf. “Y a pas un œuf qui ressemble à un autre”, glisse Marc Ducobu, qui s’est chargé de réunir ses confrères à Bruxelles. Dont Jean-Philippe Darcis, Laurent Gerbaud ou Pierre Marcolini. “On joue avec des couleurs, des textures, on a du modelage, on a du brillant…” Vous y verrez donc des petits lapins et des marguerites, mais aussi une plus insolite fusée, des dorures et du bleu très Fabergé, un globe terrestre tout blanc, un meuble à tiroir ou… un visage de l’île de Pâques. Tous mesurent entre 50 et 60cm de haut, ce qui correspond à quelques kilos d’or brun tout de même. Vous les verrez dans le lobby, au bar et au resto de l’Amigo jusqu’au dimanche pascal. Et sans doute vous fondrez. , nos plus grands chocolatiers belges se rassemblent pour cette première édition exceptionnelle.

+“Bel’Oeuf”, jusqu’au 10 avril 2023 à l’Amigo, rue de l’Amigo 1 à 1000 Bruxelles

Le dimanche, c’est jour de zwanze

©Fernand-Hellinckx

Le stade du parc Duden a beau être délaissé pour la Coupe d’Europe, il a beau être en péril face aux envies d’ailleurs de la direction, il reste le jardin des supporters tous les quinze jours. Ses beaux murs de briques jouent centre-avant dans l’expo qui s’ouvre ce week-end au Brass, où porteurs de crampons, mais surtout porteurs d’écharpes jaunes et bleues sont les stars. Pour les 125 ans du club, “Jour de Zwanze : les Unionistes racontent” donne le micro au peuple des tribunes, ceux qui suivent l’Union depuis 1897. Grandes victoires, gamelles mémorables et abonnement à la désillusion sont abordés, pour dessiner un portrait des unionistes, leurs traditions, leur folklore. Sans oublier trophée, maillots, joueurs mythiques et une collaboration magique entre étudiants des Beaux-arts et artistes porteurs de handicap.

+“Jour de Zwanze : les Unionistes racontent”, jusqu’au 30 avril 2023 au Brass, les mercredis et week-ends (14-18h) et ce vendredi 31 mars (14h-18h), gratuit

Nouveau jardin à Saint-Gilles

©Commune de Saint-Gilles

Ce n’est pas une blague : ce 1er avril, Saint-Gilles aura une nouvelle rue piétonne. Et en plein centre en plus. Bon, ça ne sera que pour une seule journée. Mais pas de raison de bouder. D’autant que ça s’annonce festif : le Jacques Franck inaugure son nouveau jardin, accessible via le 11 rue de Rome. Rue et intérieur d’îlot s’ouvrent donc aux activités : brunch, installation visuelle et sonore des écoliers voisins, balade guidée, chorégraphie et musique, cirque participatif, ateliers peinture, boutures et nichoirs et expos. Bibliothèque et Maison du Livre sont évidemment de la fête. Et puis avant d’y aller, sachez que le nouveau jardin est baptisé du nom d’Hélène De Rudder. Plutôt bien vu : cette fameuse brodeuse Art Nouveau, née à Ypres en 1870, prisait les représentations de la faune et de la flore. Rare artiste femme reconnue de son vivant, elle a notamment composé les broderies monumentales de la salle des mariages de l’hôtel de ville saint-gillois mais aussi plusieurs vastes tentures conservées par la Ville de Bruxelles. Elle est décédée en 1962, non sans avoir reçu l’ordre de Léopold en 1911. Désormais, elle ne fera plus tapisserie.

+“Ouverture du Jardin Hélène De Rudder”, ce samedi 1er avril rue de Rome à 1060 Saint-Gilles, dès 11h30, gratuit

Voyage dans l’Égypte des pharaons

©MRAH

La nouvelle expo thématique du Musée Art&Histoire fait de vos enfants des explorateurs au pays des pharaons. Pour parcourir “Expéditions d’Égypte” avec eux, vous les emmènerez à la recherche de 10 objets représentés sur un joli plateau de jeu. Ils défieront Anubis, Thot, Isis ou Ra. Ils se retrouveront nez à bandelettes avec les momies. Ils déchiffreront des hiéroglyphes. Ils fouilleront le sable à la recherche de pierres précieuses. Et si vos kets s’en tirent comme des explorateurs en chef, ils recevront dans leur boîte aux lettres un exemplaire du jeu de l’exposition. Un vrai trésor ! De quoi sans doute donner à toute la famille l’envie d’embarquer pour le Cinquantenaire, où 200 ans de découvertes archéologiques sont retracés. Exposés : stèles funéraires, figurines et photographies historiques. Dont certains objets sont montrés pour la première fois. En vedettes : les cercueils richement décorés de la Cachette des prêtres de Deir el-Bahari et le Livre des Morts illustré du dignitaire Neferrenpet. De quoi comprendre pourquoi Bruxelles fut un temps considérée comme la capitale mondiale de l’égyptologie.

+“Expéditions d’Égypte”, expo thématique au Musée Art&Histoire, jusqu’au 1er octobre 2023, de 6 à 17€, gratuit en dessous de 18 ans.

Écoutez la diversité

©Listen

Le Listen Festival est sans doute ce qui se fait de mieux à Bruxelles sur la scène électronique contemporaine. L’événement nomade revient enflammer la ville ce week-end avec une affiche à tomber raide. Et avec, signalons-le, une belle proportion d’artistes féminines et des platines ouvertes à la diversité des genres et couleurs. Le rendez-vous prend ses quartiers dans de nombreux lieux où vous êtes habitués à écouter de la musique (Botanique, AB, VK, Flagey, C12, Fuse, La Cabane, Reset, Beursschouwburg et la fameuse scène à Buda), mais aussi dans des endroits moins conventionnels. Vendredi par exemple, Marina Herlop et Malibu se produisent à l’église Notre-Dame de Laeken. Samedi, soirée phare à la Gare Centrale avec Lefto (sold-out). Autres lieux insolites : l’ancienne imprimerie de la Banque Nationale (avec la locale Sara Dziri) ou l’ancienne gare de Congrès (avec A. Brehme et Anna Wall).

+“Listen Festival”, jusqu’au dimanche 2 avril 2023, de 9 à 25€ par soirée.