”Les pesticides sont toxiques, ce forum aussi” : des militants bloquent un congrès pour dénoncer le greenwashing des multinationales de l’agrochimie

Slogans et boutades résonnent dans le haut-parleur. Sur les marches du Square, centre de congrès du Mont des Arts au centre de Bruxelles, des militants se sont attachés entre eux et sur leurs vélos, qui forment une barrière presque infranchissable. Sous une banderole “Les pesticides sont toxiques, comme cet événement”, les participants au “Forum pour le Futur de l’Agriculture” (FFA) entrent à la queue leu leu derrière un cordon policier. Et sous les regards réprobateurs d’une centaine de militants du collectif “No Future for Agrobusiness”.

Un géant des pesticides

Les activistes dénoncent ce 28 mars 2023 “le greenwashing” caché derrière ce rendez-vous. Ils attirent l’attention du public sur le fait que le meeting est organisé par le producteur de pesticides Syngenta (*), le lobby européen des grands propriétaires terriens (ELO) et des multinationales comme Pepsico, Nestlé, Cargill ou John Deere. Pas exactement des petits producteurs locaux en biodynamie.

Une action de plusieurs ONG belges et européennes a accueilli les participants au "Forum pour le Futur de l'Agriculture" ce 28 mars 2023 à Bruxelles. Les associations dénoncent les lobbying et greenwashing des organisateurs, les multinationales de l’agrobusiness et des pesticides, dont le géant Syngenta. ©EdA - Julien Rensonnet

Nina Holland. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Un tiers des profits de Syngenta vient des exportations de pesticides les plus dangereux, interdits en Europe. Preuve que les solutions naturelles ne sont pas à l'agenda.

”Ce n’est pas un événement qui représente le futur de l’agriculture, mais son passé, son histoire”, commente Nina Holland, chercheuse spécialisée dans le lobbying des multinationales auprès des institutions européennes pour Corporate Europe Observatory. “Cette réunion annuelle met en contact multinationales, médias et politiciens. L’idée de l’agrobusiness ici, c’est de se vendre comme une partie de la solution. Mais en vérité, leur intention, c’est de contrer toute réduction des pesticides”. Sur le carrelage du Mont des Arts, les militants reprennent leurs slogans. “C’est à ça que ressemble le greenwashing”. Et Nina Holland d’appuyer : “Les entreprises agrochimiques comme Syngenta, Bayer ou BASF ralentissent le processus. Elles prétendent qu’on n’est pas prêt, qu’il faut davantage de recherche. Mais on ne peut plus attendre. C’est pour ça qu’on montre que l’image qu’elles donnent d’elles à ce forum est contraire à leur stratégie dans le quartier européen. Un tiers des profits de Syngenta vient des exportations de pesticides les plus dangereux, interdits en Europe. Preuve que les solutions naturelles ne sont pas à l’agenda”.

Amour toxique

Les retardataires du forum se hâtent. Les manifestants ne s’essoufflent pas. “Syngenta fabrique à Seneffe un des néonicotinoïdes parmi les pires du monde”, insiste Manuel Eggen, de l’ONG FIAN, active dans le droit à l’alimentation. “Il s’agit de la molécule thiamethoxam. Elle est interdite en Europe mais Syngenta l’exporte au Brésil. La multinationale produit chez nous 16 pesticides interdits en Europe. Elle en exporte de 4000 à 6000 tonnes annuelles. Ces substances sont dangereuses pour la santé humaine, provoquent des cancers, pèsent sur les femmes enceintes, polluent les nappes phréatiques et causent une mortalité des abeilles qui hypothèque la biodiversité. Ces effets sont connus et reconnus”.

Une action de plusieurs ONG belges et européennes a accueilli les participants au "Forum pour le Futur de l'Agriculture" ce 28 mars 2023 à Bruxelles. Les associations dénoncent les lobbying et greenwashing des organisateurs, les multinationales de l’agrobusiness et des pesticides, dont le géant Syngenta. ©EdA - Julien Rensonnet

Manuel Eggen. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Syngenta fabrique à Seneffe un des néonicotinoïdes parmi les pires du monde. La multinationale produit chez nous 16 pesticides interdits en Europe. Elle en exporte de 4000 à 6000 tonnes annuelles.

Dans ce cadre, les associations réunies ce 28 mars soulignent la présence au forum du Lituanien Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l’Environnement, et du Néerlandais Frans Timmermans, Vice-président de la Commission et Commissaire européen à l’Action pour le climat. “Le CEO de Syngenta (l’Américain Erik Fyrwald, NDLR) est aussi Président de CropLife, lobby mondial des pesticides. Ce lobby travaille à remettre en cause la stratégie européenne 'De la ferme à la fourchette' et le green deal européen”, assure Manuel Eggen, qui promeut la campagne stop-pesticides.be. “Pour ralentir la transition vers le bio et les objectifs européens de réduire les pesticides de 50 % d’ici 2030, ils font planer la menace de pénuries alimentaires depuis la guerre en Ukraine”.

D’où les slogans qui dénoncent l’amour toxique entre l’agrochimie et les cénacles européens.

(*) Le chiffre d’affaires de Syngenta était de 28,2 milliards de dollars en 2021 et son résultat net de 4,6 milliards.