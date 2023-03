Le trophée, conçu par l'artiste Glenn Bracke de la galerie d'art 47 à Bruxelles, est estimé à 25.000 euros et pèse près de 22 kilogrammes. Une réplique de la raquette restera définitivement à l'hôtel Amigo, qui accueillera les 32 meilleurs joueurs du monde durant le tournoi.

En plus de la raquette, un trophée pour le joueur le plus populaire et un autre pour la joueuse la plus populaire seront également remis. Ceux-ci se présentent sous la forme d'une balle de padel, également en bronze.

Pour Vincent Laureyssens, président exécutif du Brussels Padel Open, le but de ces nouveaux trophées est de mettre Bruxelles en avant et de faire en sorte que la capitale belge marque les lauréats.

Le Brussels Padel Open Tour se tiendra cette année du 23 au 30 avril dans la Gare Maritime, à Tours et Taxis, et réunira les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de padel du monde. Les organisateurs s'attendent à accueillir près de 50.000 spectateurs pour la deuxième édition de la compétition dans la capitale, après le succès de la première. "On a explosé tous les objectifs qu'on s'était fixés", s'est félicité Vincent Laureyssens.