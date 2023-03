Surcoûts du métro 3: la Région bruxelloise appelle le fédéral à la rescousse

Pour combler ce trou, Bruxelles veut se tourner vers le fédéral. On apprend, via nos confrères de L’Echo, que Rudi Vervoort (PS), Elke Van den Brandt (Groen) et Sven Gatz (Open VLD) ont reçu un “mandat” pour négocier avec le gouvernement De Croo un “éventuel renforcement” de l’intervention de Beliris pour financer le chantier du métro.

Le fédéral finance, pour rappel, via l’organe Beliris, une série de grands projets bruxellois, dans l’objectif de “promouvoir le rayonnement de Bruxelles en tant que capitale et ville internationale”. Pour le métro 3, ce sont 50 millions que le fédéral envoie à la Région bruxelloise. Outre le métro, l’organisme finance aussi des pistes cyclables, la rénovation de la gare Centrale, mais aussi des infrastructures sportives, des logements…

Face aux coûts toujours croissants du métro, le grand argentier bruxellois avait déjà, l’an dernier, lancé l’idée d’affecter l’ensemble de la manne fédérale Beliris au métro. Ce qui implique la mise au frigo d’autres projets.

Métroïfication

Pour rappel, le projet de métro 3 entre Forest et Evere a été scindé en deux parties. Le tronçon “sud” entre Albert et la Gare du Nord, qui consiste en la “métroïfication” de la ligne de tram, est en cours de réalisation. Le chantier est bien avancé, mais bute actuellement contre des soucis techniques sous le Palais du Midi.

Le tronçon “nord” entre la Gare du Nord et Bordet consiste quant à lui en la création d’un nouveau tunnel, via entres autres la place Liedts, la place Colignon et la place de la Paix. Le permis de ce tronçon n’a pas encore été délivré, et l’attribution des marchés est espérée par les autorités pour fin 2024. La facture du métro, estimée à 1,66 milliard d’euros, a dépassé, début de l’année passée, les 2,3 milliards.