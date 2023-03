Des fleurs et une fresque dans les rues de Bruxelles pour célébrer l'arrivée du printemps

À l'occasion de l'arrivée du printemps, la rue des Éperonniers, la rue des Bouchers et l'îlot sacré se sont parés de nombreuses variétés de fleurs et de rideaux de lierre, suspendus par douze câbles accrochés à 6,5 mètres de haut.

Une fresque murale a également été installée, en concertation avec les commerçants du quartier. L'œuvre végétale de six mètres de long a été réalisée par l'artiste Céleste Gangolphe et représente la faune et la flore bruxelloise.

"Cet embellissement des rues participe à une politique de dynamisation des quartiers commerçants de la ville, offrant aux promeneurs une expérience sensible tout en valorisant notre patrimoine exceptionnel qui s'inscrit dans le rythme des saisons", souligne Fabian Maingain.

Les décorations florales et la fresque murale pourront être observées jusqu'à la fin de l'été au centre de la capitale.