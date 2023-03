”Pourquoi s’obstiner à poursuivre ce projet désastreux?”: des associations appellent à suspendre le projet de métro 3 et proposent leurs alternatives

”Tous ces problèmes étaient prévisibles”, soupire Jean-Michel Bleus, de l’Arau. Ce jeudi, plusieurs associations et comités d’habitants regroupés dans la plateforme “Avanti”, dont l’Atelier de Recherche et d’action Urbaines (Arau) et Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ont présenté leur “alternative” pour sortir de la crise du métro 3. Plan baptisé “Prémétro +”.“On propose une réorganisation du réseau de tram existant. Ce serait une manière de sortir par le haut de cette crise”, glisse Thyl Van Gyzegem d’Inter-Environnement. “Il est encore temps de faire un pas de côté.”

Thyl Van Gyzegem d’Inter-Environnement et Jean-Michel Bleus, de l’Arau. ©D.R.

Car selon les associations, la desserte peut être nettement améliorée en exploitant le réseau déjà en activité. “On propose un plan qui ne demande aucune construction, juste de la réorganisation. Il peut être mis assez vite en place, contrairement au métro dont la mise en service prendra encore du temps.”

Les associations proposent de fusionner les lignes de tram 3 et 7 afin de diminuer les correspondances. En outre, ils demandent également la fusion des lignes 4 et 3 pour former une grande ligne nord-sud et la prolongation du tram 55 de Rogier à Albert.

Les auteurs de la proposition disent amener un projet clé sur porte, qui peut se faire avec ou sans la station Toots Thielemans, actuellement en construction. Quant au “tronçon nord” entre la gare du Nord et Evere, dans l’attente d’un permis : “il paraît souhaitable de suspendre le lancement des travaux pour l’extension nord du projet de métro 3”.

”Le métro ne se prête pas aux petites distances”

Parmi les signataires soutenant le projet de réforme du réseau de tram, on retrouve le collectif “Save Tram 55”. Une ligne menacée par l’arrivée du métro 3. “On demande le maintien de ce tram”, assène la Schaerbeekoise Sonia Ringoot. “Quand on va au marché de Helmet, peu de gens sont au courant du métro et de la fin de la ligne 55.”

Bea Suys et Sonia Ringoot. ©D.R.

Pour les Schaerbeekoises présentes ce jeudi à la conférence de presse, les usagers actuels de la ligne seraient désavantagés par un passage en souterrain. “Le métro ne se prête pas aux petites distances, car il est moins accessible. On a remarqué que la ligne 55 était beaucoup empruntée par les femmes, les enfants, les PMR, juste pour quelques arrêts.”

Selon Sonia Ringoot, la ligne de tram 55 doit cependant être renforcée, obtenir des sites propres et avoir une meilleure fréquence. “Mais ce métro, pour qui le font-ils ? En tant qu’habitant du quartier, on se pose la question. Pourquoi s’obstiner à poursuivre ce projet désastreux, pour les habitants et pour les finances ?”

Ces propositions des associations vont être dans la foulée envoyées à la Stib, dans l’espoir d’une prise en considération. “On verra s’ils répondent…”