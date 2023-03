Journée des droits des femmes: pour le 8 mars, Anthea Missy donne forme aux idées des riverains dans cette fresque à la station Bockstael

Depuis lundi, Anthea Missy, artiste française installée à Bruxelles, réalise une fresque à la station Bockstael. L'œuvre est peinte en direct et s'inspire des idées soumises par des usagers de la station, des enfants du quartier et des ASBL locales.

Amour, environnement, droits des LGBTQI+

L'amour, l'environnement et les droits des LGBTQI+ font partie des thématiques que cette artiste engagée explore dans son art. Outre Bruxelles, ses fresques ornent les murs de plusieurs villes dont Paris, Londres, Amsterdam, Helsinki ou Hanoï, la capitale vietnamienne.

Cette œuvre sera exposée pendant au moins un an en station avant d'être éventuellement revendue. Les fonds seront versés à une association qui lutte pour les droits des femmes. Bruxelles Mobilité et la STIB comptent renouveler l'expérience avec d'autres artistes et prévoient de lancer un appel à projets.