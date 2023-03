"En 2023 et 2024, la STIB continuera à féminiser le nom de ses arrêts", explique Bruxelles Mobilité dans un communiqué. "5 femmes viendront prochainement s’ajouter au réseau. L’arrêt Invalides (bus 72) deviendra Ginette Javaux, artiste peintre. Sur la ligne 43, L’arrêt Pasteur portera le nom de l'écrivaine Jacqueline Harpman. L’arrêt Ring 0 deviendra Henriette Lauwers, une religieuse. Enfin, deux autres nouveaux arrêts porteront les noms de la chorégraphe Akarova et de la peintre Juliette Wytsman.

"Augmenter la présence des femmes dans notre espace public est essentiel à la fois pour visibiliser les personnalités féminines inspirantes et rendre notre espace public plus inclusif", plaide Elke Van den Brandt. ​ "Je me réjouis que, petit à petit, Bruxelles visibilise ces femmes extraordinaires pour offrir aux futures générations des nouveaux modèles.

Ces 5 figures féminines s'ajoutent aux 13 noms d’arrêts qui ont été féminisés grâce à la création de nouvelles lignes et du Plan Bus, entre janvier 2021 et fin 2022, précise Bruxelles Mobilité.