L'accusé raconte que la victime lui a enlevé son pantalon pendant qu'il dormait: l'acquittement plaidé pour Mohamed Billali

Les conseils de l'accusé ont estimé que la version des faits donnée par leur client était plausible. Celui-ci avait raconté que la victime avait commencé à lui enlever son pantalon pendant qu'il dormait, qu'il l'avait repoussée et qu'une bagarre a débuté entre eux, au cours de laquelle la victime s'est munie d'un couteau et a tenté de le poignarder. Selon lui, il est parvenu à la désarmer et la poignardée. Cet acte était un acte de légitime défense, selon les deux pénalistes. "La vérité peut vous déplaire, mais il faut la dire", a conclu Me De Taye.

Pour le ministère public, l'accusé s'est rendu chez la victime dans le but précis de la voler, et non parce qu'elle cherchait un toit pour la nuit. Il l'a ensuite tuée, a emporté divers objets et a pris la fuite.

Le procès se poursuivra jeudi avec la délibération du jury.

Le rappel des faits

Le 31 mai 2016, Phat Banh Gia, un homme de 44 ans, a été découvert sans vie, victime de plusieurs coups de couteau, dans la salle de bain de son appartement situé avenue Louise à Bruxelles. Une enquête pour homicide a immédiatement été ouverte. En analysant de nombreuses images de caméras de vidéosurveillance sur le territoire de la Ville de Bruxelles, les enquêteurs ont découvert que, le 29 mai peu avant 04h00, la victime se trouvait en compagnie d'un individu au croisement du Plattesteen et de la rue du Marché au Charbon, dans le centre-ville. Les deux hommes sont ensuite montés dans un taxi, rue du Lombard, pour arriver quelques minutes plus tard à l'adresse de la victime. Le visiteur est vu quittant l'immeuble, peu avant 05h00.

L'identité de ce dernier a pu être établie après de multiples investigations via les services d'Interpol et les services de police de France, de Hongrie et d'Algérie. Mohamed Ramzi Billali, né à Alger en Algérie le 12 avril 1992, était notamment connu pour plusieurs faits de vol sous deux fausses identités en France.

Il a finalement été interpellé lors d'un contrôle douanier à la gare de Bâle en Suisse, le 12 novembre 2021, soit un peu plus de cinq ans après les faits.