Le Parlement bruxellois s’offre une statue massive du Chat de Philippe Geluck à 370 000 euros

”Nous avions d’abord lancé un concours mais les propositions reçues n’étaient pas convaincantes. Le bureau du Parlement a donc eu l’idée en mai dernier de faire une commande à Philippe Geluck, pour une de ses statues. Le thème sera “la Bruxellitude” et le parlement comme lieu d’échange de points de vue. Cela constitue aussi un hommage à la BD bruxelloise et au dessin de pression Si cela peut contribuer à faire venir du monde au parlement, c’est positif” nous indique la porte-parole de Rachid Madrane (PS), président du Parlement bruxellois. La statue sera installée dès la fin des travaux en cours dans le jardin et du relais postal. Cela ne sera pas avant 2024, au plus tôt..

Si le Parlement bruxellois dispose d’une commission pour l’achat d’oeuvres d’art, l’acquisition d’une oeuvre aussi coûteuse n’est pas monnaie courante.

”Ce n’est certes pas donné, mais c’est un choix qui s’inscrit dans le soutien au musée du Chat, précise la porte-parole de Rachid Madrane. La vente de ces statues permet de financer le projet. Le gouvernement soutenait déjà la construction de ce musée, le Parlement la fera également en lui achetant une œuvre.”

Philippe Geluck a déjà vendu une vingtaine de ses bronzes du Chat mais celle qu’il conçoit pour le Parlement bruxellois sera un modèle unique.

La vente de ces oeuvres a pour but de “constituer une cagnotte pour le futur Musée du Chat et du dessin d’humour”, comme l’a souligné M. Geluck cette semaine dans Le Soir Mag.

Le signal des pouvoirs publics bruxellois est clair. En dépit des critiques, ils assument donc leur soutien accru au projet du dessinateur bruxellois.

Une pétition réclamait l’abandon du projet

Car en 2021, une pétition publique avait rassemblé plus de 4.500 signatures contre ce projet. Les signataires critiquaient le choix des autorités de fonder un musée “avec de l’argent public à l’avantage d’un seul artiste, dans une visée commerciale et sans concertation”, plutôt qu'” une véritable politique culturelle et muséale à Bruxelles”.

Côté chiffres, la Région bruxelloise via la Sau (Société d’Aménagement Urbain) a prévu de mettre 9,33 millions d’euros sur la table (Ndlr : ce sera plus en raison de la hausse du coût de la construction), et l’ASBL de Geluck, 4,5 millions.

Les pouvoirs publics interviennent des deux côtés dans ce projet privé

En se portant acquéreur de la statue féline, le Parlement bruxellois aide au financement du musée de Philippe Geluck d’un côté, tandis que le gouvernement intervient déjà massivement de l’autre pour le bâtiment. Il s’agit donc d’un coup de pouce supplémentaire des pouvoirs publics à l’auteur belge, dans ce qui reste par ailleurs un musée privé.

Ce choix est toutefois globalement assumé par les membres du bureau du Parlement. “Il y avait consensus du bureau”, assure Youssef Handichi, député PTB.

Même la N-VA, pourtant très à cheval sur la rigueur budgétaire, juge “que cet achat est une opportunité qui cadre avec le réaménagement du jardin du Parlement bruxellois”, comme le souligne Gilles Verstraeten, député N-VA. “On ne fait pas ce genre d’achats tous les mois, et ne pas l’engager n’aurait pas sauvé les finances du Parlement. Ce qu’il faut regarder, ce sont les dépenses structurelles.”

"C’est la première fois qu’un achat de cette ampleur se fait en matière d’œuvre d’art à ma connaissance, argumente Vincent De Wol (MR), vice-président du bureau. Seul, je n’aurais peut-être pas fait ce choix. Mais à l’échelle du Parlement, il peut sans doute se défendre. Dans un siècle, cette œuvre sera peut-être encore visible dans l’espace public.”

”Il ne faudrait pas que le musée du Chat finisse à Paris ou à Lausanne !”

Pour rappel, le projet de Chat Cartoon Museum, prévu sur un bâtiment de 4 000 mètres carrés au sommet du Monts des Arts, a été mis sur les rails en 2014. Le projet, même s’il a reçu son permis d’urbanisme en avril dernier, a pris du retard. Selon Rudi Vervoort (PS) qui a répondu en février à une question de la députée Céline Frémault (Les Engagés), le bâtiment devrait bien être terminé au plus tard pour la fin 2024, mais l’achèvement des aménagements intérieurs par l’ASBL de Philippe Geluck n’est par contre prévu que pour le 30 juin 2026.

“L’achat de cette statue peut aussi être vu comme un signal positif envoyé à Philippe Geluck, qui s’impatiente, pointe un élu bruxellois. Il ne faudrait pas que le musée du Chat finisse à Paris ou à Lausanne !”