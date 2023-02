Vous rêvez de voir le Palais de Justice sans échafaudage ? Voici à quoi il ressemblerait

L’entreprise a été mandatée par la Régie des Bâtiments et Perspectiv architecten pour la création de ce modèle digital. “Ce que vous voyez n’est pas seulement un clip animé amusant. Il s’agit d’un modèle précis et mesurable, réalisé avec 9704 photos de drones de 21 mégapixels, 647 scans 3D haute résolution et 60 points relevés. Il comprend 33 464 fichiers, totalisant 1,12 Tb, ce qui équivaut à peu près à 280 films ou 560 heures de vidéo HD”, explique RealVisuals.

Pour mémoire, les échaudages couvrent le Palais de Justice de Bruxelles depuis 1984. Ils doivent être rénovés avant même d’entamer la rénovation de l’immense bâtiment (26 000 m2) dessiné par Joseph Poelaert et inauguré en 1883.