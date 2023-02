La mesure, qui est entrée en vigueur vendredi, vise a préserver l'authenticité du lieu. "Nous voyons notre club comme un lieu privé et préservé, qui appartient à tout le monde et où chacun est libre de se comporter, de danser et de s'habiller comme il l'entend", justifie la direction sur ses réseaux sociaux.

Selon les responsables, la lentille d’un appareil photo sur un smartphone peut "devenir un obstacle à la création de cette atmosphère, que ce soit pour le photographe ou son sujet. Nous aimerions voir chaque soirée comme une expérience vécue ensemble et en temps réel, plutôt que de ramener le monde extérieur dans le club”.

Ainsi, depuis vendredi, des autocollants sont distribués à l'entrée de la boîte, que les visiteurs doivent apposer sur l'appareil photo de leur smartphone.

Néanmoins, les souvenirs des "clubbers" seront toujours immortalisés par un photographe du C12. "Ses photos sont en totale adéquation avec l'ADN de la boîte et continueront à respecter la vie privée des danseurs".

"Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration afin d'améliorer notre discothèque", conclut la direction sur Instagram.