À la veille de la commission de concertation sur le projet Brouck’R, l’Arau critique “un projet moins haut, mais toujours pas à la hauteur”

Pour rappel, après une décision du Conseil d’État en juillet dernier, le permis d’urbanisme qui permettait l’arrivée d’un hôtel de 145 chambres, des immeubles de logements de 183 appartements et 129 logements étudiants avait été totalement annulé par la Région. La société Debrouckère Development, agissant pour le compte des promoteurs immobiliers Immobel et BPI, présentait sa copie corrigée début janvier, avec notamment la suppression d’un hôtel mais, surtout, la suppression de l’étage supérieur en verre qui devait initialement surplomber les façades classées.

Alors qu’Immobel se dit confiant, “on a fait tout ce que l’on nous a demandé”, l’Arau voit ça d’un autre œil. “Hormis la disparition de l’hôtel, le programme du projet n’a été qu’assez peu modifié : la principale différence étant l’augmentation de (tout de même) 3 924 m² des superficies de bureaux.” L’organisme déplore également la grande surface de parking, 169 places sont prévues, et ne les juge pas adéquates aux enjeux et modalités du quartier. L’Arau convoque alors l’avis du rapport d’incidences, qui stipule que “la création de nouvelles places de parking hors voirie créera également un appel d’air en termes de recours à la voiture individuelle, étant donné les facilités et le confort d’utilisation que cela favorisera chez les futurs occupants. En outre, la construction du parking nécessitera des matériaux dont la production et la mise en œuvre engendreront d’importantes émissions de gaz à effet de serre, en particulier, du fait de l’utilisation d’une grande quantité de béton.”

L’organisme demande également à ce qu’une part de logements sociaux et/ou modérés soient prévus dans le projet, et “demande que l’entièreté des charges d’urbanisme soit consacrée à cette fin”.