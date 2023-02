24kg de cannabis, 16.000 pilules d'ecsta et 8.000€ découverts dans un immeuble à Neder-over-Heembeek

La police suspectait qu'une vente de stupéfiants se déroulait dans ce bâtiment qui a, dès lors, fait l'objet d'une surveillance policière. Samedi, une patrouille a aperçu une voiture s'arrêter à proximité de l'immeuble. Le passager y est entré avant de remonter dans le véhicule peu après. Les policiers ont décidé de le contrôler et le passager a avoué qu'il venait d'acheter 25 grammes de marijuana. Le conducteur ainsi que le passager ont été privés de liberté.

Le même scenario s'est produit avec un second véhicule un peu plus tard. Le conducteur a été intercepté en possession de la même quantité de marijuana.

L'appartement des vendeurs de ces stupéfiants a pu être localisé dans le bâtiment et une perquisition a alors été réalisée. Une quantité de 23,953 kilos de cannabis et environ 16.000 pilules d'ecstasy ont été découvertes, ainsi qu'une somme de 7.950 euros en liquide et une compteuse de billets.

Deux personnes se trouvaient dans l'appartement, mais ne sont pas les locataires inscrits à l'adresse. Elles ont été arrêtées et mises à disposition du parquet de Bruxelles, avant d'être placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.