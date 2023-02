Après 6 mois de Good Move dans le Pentagone, les comptages marquent une diminution du trafic automobile

Les chiffres diffusés par les équipes de l’échevin ce 16 février 2023 corroborent cette tendance. Les comptages ont été effectués à 74 endroits du Pentagone et de la Petite Ceinture. Ce sur deux dates : le 21 octobre 2021 et le 8 novembre 2022, soit avant et après la mise en place du plan Good Move qui remonte à fin août 2022. Ces jours-là, les comptages ont été réalisés le matin (entre 8 et 9h) et le soir (entre 17 et 18h). Pour le trafic motorisé et pour les vélos.

Voiture : diminution presque partout

Sur la Petite Ceinture, le trafic entrant et sortant a été mesuré sur une trentaine de carrefours. Au total, les véhicules motorisés qui grimpent sur la petite ceinture ont diminué de 1.699 unités. Ceux qui en descendent de 2.223 unités. En pourcentage, le cabinet Dhondt note ainsi une diminution de 16 % du trafic entrant et sortant de la petite ceinture entre les automnes 2021 et 2022. Avec certains points spectaculaires. Comme le quai du Commerce qui marque 568 voitures en moins en descente de l’anneau (mais l’axe quai du Commerce n’est plus accessible directement depuis la petite ceinture). Comme aussi le bvd de Dixmude (-665, ce qui explique aussi la diminution sur Commerce) qui ne peut plus rejoindre la petite Ceinture. Comme encore le carrefour Pacheco (-592) ou le carrefour rue de Namur (-571). Par contre, le carrefour Louise marque un bond (+235) de même que Barricades (+162) et Lemonnier (+152). Cependant, il faut rester prudent face à ces chiffres car, vu le trafic global sur la petite ceinture, ces fluctuations peuvent être “inodores” dans l’impression générale.

Plus intéressant sans doute, les chiffres à l’intérieur même du Pentagone, sur 44 points de mesure. C’est en effet le but principal des autorités dans leur plan : décourager le transit. Soit de traverser le Pentagone pour relier un point A à un point B de la Petite Ceinture. Globalement, les chiffres notent une diminution de 19 % du trafic. Le matin, on descend de 28.758 véhicules motorisés à 24.896 (-16,6 %). Plus marquant encore le soir : on passe de 32.632 à 26.581 (-21,5 %).

Très spectaculaires, les chiffres aux carrefours Porcs-Flandres-Lepage (-1.274 véhicules), Marché au Bois-Montagne du Parc-Colonies (-1.291), Alexiens-Empereur (-1049), Royale-Loi (-973), Van Arteveld-6 Jetons-Riches Claires (-906), Royale-Croix de Fer-Treurenberg (-895) ou Dansaert-Marché aux Grains (-883). Ne perdons pas de vue là non plus que certains dispositifs empêchent désormais les automobilistes ou motards de parcourir ces sections dans un sens ou l’autre. Dans l’autre sens, certains points ont vu le trafic augmenter. C’est le cas du nœud place Royale-Régence-rue de Namur-Montagne de la Cour-rue Royale (+418 véhicules), de la place Rouppe (+277) ou du carrefour Stevens-Haute Chapelle (+241).

Le cabinet Dhondt prend soin de signaler qu’à l’époque des comptages, le tunnel Trône était toujours en travaux, “ce qui explique dans la plupart des cas l’augmentation du trafic automobile en certains points”.

Vélo : plus de passage matin et soir

Concernant les vélos, l’évolution globale est positive et s’élève à +23 % le matin et +13 % le soir aux 74 points de comptages effectués. Sur la Petite Ceinture, le chiffre s’élève à +23 % le matin et +16 % le soir. Dont des stats impressionnantes aux carrefours avec De Witte de Haelen (+113 % le soir), Pacheco (+76 % le matin), place de Ninove (+163 % le matin et +71 % le soir) ou encore rue de Laeken (+59 %). Dans le Pentagone, les chiffres globaux marquent un +23 % le matin et +12 % le soir) verts sont notés sur Alexiens-Empereurs (+90 % le matin), rue Haute-Chapelle (+136 % le soir) ou encore Palais-Ducale (+83 % le matin, +69 % le soir).