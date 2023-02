Ce week-end à Bruxelles, course en ligne droite et festival schiev

+ TOUJOURS EN COURS | L’expo coup de poing à pas louper, c’est celle sur la boxe au MIMA, qui plante un vrai ring en ses murs (jusqu’au 28/05). Deux chouettes expos familiales sont aussi à voir à Bruxelles. Luminopolis est un jeu de piste interactif à la découverte de la lumière au Museum des Sciences Naturelles. Et le concept marche très bien (jusqu’au 13/08). Au CBBD, c’est Petit Poilu qui fait se poiler les enfants qui pourront jouer à l’imiter (jusqu’au 15/08). Au Musée Juif enfin, des photos retracent le chemin du 20e convoi dans la campagne flamande. Glaçant (jusqu’au 14/08).

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Sculptures XXL

- ©sculptura

La sculpture n’est pas l’art plastique le plus aguicheur. Ni le plus couru. Bruxelles n’est pas non plus la capitale qui vend le mieux ses sculptures dans l’espace public. Cette image, le premier festival Sculptura veut la changer. L’événement s’ouvre ce 10 février à Tour&Taxis. Le lieu n’est pas choisi au hasard : ses dimensions gigantesques permettent de faire tenir sous les verrières des mastodontes de l’art contemporain, taille dinosaure. Les œuvres y sont réparties en 3 espaces, dont un permet de conserver les installations les plus fragiles. Vous y verrez des pointures de genres, belges et étrangères, à la réputation internationale. L’organisateur, Brussels Sculpture Festival, compte “installer plus de sculptures dans la ville”. Les déployer dans l’ancienne gare maritime est donc un premier jet. Objectif : déployer les sculptures partout en ville lorsque la Belgique reprendra la Présidence de l’Union Européenne en 2024. L’entrée est gratuite et vous permettra peut-être aussi de profiter du food court de l’endroit pour un brunch en famille.

+“Sculptura #1”, jusqu’au 12 mars à la Gare Maritime de Tour&Taxis, gratuit

Effet papillon

- ©Cinematek

La Cinematek sait soigner le très jeune public. Nouvelle preuve ce week-end avec deux rendez-vous. Le premier a lieu samedi. Les archivistes cinéphiles dépoussièrent 3 productions animalières remontant avant la Première guerre mondiale (1911) et aux années folles (1929), et accompagnées d’un piano live. Les petits monstres s’y trouveront nez à nez avec un bernard-l’hermite ou une chenille qui ne le restera pas longtemps, avant de visiter une maison… à moins que ça soit un zoo ? Dans la foulée, toute la petite meute se rendra dans la cour de l’Hôtel de Clèves pour rencontrer le bestiaire fabuleux d’un théâtre d’ombres. Le lendemain, dimanche, les enfants rencontreront Béni, jeune bonobo de RDCongo. Le malheureux, capturé par ls braconniers, est désormais la mascotte d’un bar de Kinshasa. Heureusement, le singe croise la route de Claudine André, défenseuse des bonobos.

+“Animalia”, projection et théâtre d’ombres (dès 4 ans) ce samedi 11/02 à 17h30, 6/3 €.“Bonobos”, ce dimanche 12/02 à 15h, 6/3 €

Aux amoureux des Coccinelles

- ©Autoworld

On approche de la Saint-Valentin. Rendez-vous immanquable des amoureux de… voitures, la Love Bugs Parade vrombit donc ce dimanche 12 février au départ du Cinquantenaire. Il s’agit de la 14e édition d’un rallye plutôt sympathique dont le succès est assuré depuis 2009. Ainsi, en 2023, les inscriptions des heureux propriétaires de ces petites VW iconiques ont été clôturées. 300 VW Coccinelle, la plus récente mais non moins rondouillarde Beetle et le fameux van dérivé Transporter (dans ses versions T1, T2 et T3) sont sur la ligne de départ. De quoi colorer l’esplanade du musée Autoworld. Le rendez-vous est fixé à 10h pour un feu vert donné à 14h : Herbie et ses copines pétaraderont alors vers Mérode et Tervueren pour une promenade d’une heure avant de revenir sous les arches entre 15h15 et 16h.

+“Love Bugs Parade”, ce dimanche 12 février 2023 dès 10h au Cinquantenaire, départ du rallye à 14h

Course de côte

- ©Brussels Big Brackets

Une vraie course de côte se tient ce dimanche 12 février au Mont des Arts. Et ce sont effectivement des artistes de l’explosivité qui vont s’y produire : il s’agira de cyclistes, mis au défi de s’avaler le plus vite possible les 300m de pente et 15m de dénivelé à 5,1 %. Soit une des côtes réputées les plus raides du Pentagone. L’idée en revient au club des Brussels Big Brackets. Depuis quelques mois et comme c’est désormais sa tradition, l’équipe bruxelloise défie en effet les cyclos de la région dans un tour des monts et bergs les plus ardus de Bruxelles et du Brabant. Chaque semaine, ce “Brussels Hill Climb Challenge” a emmené ses participants à la découverte d’une côte de la région. Y compris le réputé Bosberg, l’épouvantable Smeysberg à Overijse ou le très raide Beerselberg, en passant par Scheepdal, Boitsfort ou Uccle. Chaque coureur amateur qui s’y joint est comptabilisé en s’enregistrant simplement via le club Strava dédié. Ce dimanche, c’est donc en plein centre-ville que la “finale” du concours se tient. Les enfants peuvent même s’y essayer puisqu’un double départ pour eux est prévu à 10h et à 11h. Et il y aura bien sûr un podium avec remise de trophées. L’arrivée est jugée juste devant le Old English du Musée des Instruments de musique. Et le départ ? Il se donne sous l’arche au carillon. Ça ne s’invente pas.

+“BHCC au Mont des Arts”, ce dimanche 12 février dès 9h, inscription obligatoire aux participants (3€)

L’art et la musique, cartes de visite bruxelloises

- ©Carte de Visite - Schiev

Deux conseils enfin pour les amoureux de culture. D’abord, la 10e expo Carte de Visite. Le principe est inchangé : des artistes résidant ou travaillant sur le territoire de la Ville de Bruxelles se rassemblent pour exposer. Ce qui change en 2023, c’est le lieu : l’événement s’installe au Heysel. Insolite : c’est la pyramide désertée par l’Union Belge de Football qui voit les 180 participants déployer leurs talents. Peinture, dessin, sculpture, photo… : toutes les disciplines sont représentées. Une mosaïque collaborative est prévue pour embarquer les visiteurs dans la création.

+“Carte de Visite/Art Open Kunst”, vernissage vendredi (18-22h), expo samedi (11-19h) et dimanche (11-18h), avenue Houba de Strooper 145 à 1020 Laeken, gratuit

Les noctambules les plus pointus danseront pour leur part sur le dancefloor du Beursschouwburg. Le festival Schiev, consacré à la musique d’avant-gare bruxelloise et européenne, reprend ses quartiers près de la Bourse pour 3 journées et soirées. Même s’il mise sur l’électronique, le Schiev se tient dans un cadre plutôt intimiste et ose sortir des sentiers battus et rabâchés : “On ne vous promet pas l’équivalent musical de Disneyland”, promettent les organisateurs. Prends ça dans les dents, Tomorrowland !

+“Schiev Festival”, ces 10, 11 et 12 février au Beursschouwburg, rue Orts à 1000 Bruxelles, 16€/jour, gratuit le dimanche (marché de la musique et DJ sets)