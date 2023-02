Quand Philippe Close tacle deux fois Bart De Wever sur la gestion du port d'Anvers et de l'aéroport de Zaventem

Interrogé sur la situation du port d’Anvers, considéré comme une plaque tournante du trafic de drogues en Europe, le bourgmestre socialiste de Bruxelles a estimé qu’il y avait “un problème endémique” dans la ville flamande. Avant de glisser ironiquement que “Bart De Wever pourrait peut-être discuter plus avec le maire socialiste de Rotterdam” où la gestion du port “est un exemple”.

Autre dossier chaud pour Bart De Wever : l’aéroport de Bruxelles dont le renouvellement du permis n’est pas encore assuré. Du pain béni pour Philippe Close qui en a remis une couche sur l’homme fort de la N-VA.

“J’invite Bart De Wever à passer un petit coup de fil à Elio Di Rupo qui a réussi à trouver une solution pour l’aéroport de Liège, glisse malicieusement le bourgmestre bruxellois. L’aéroport de Zaventem est un poumon économique pour le pays : il ne peut donc pas fermer. ”

“Paul Magnette serait un très bon Premier ministre”

Le président du PS, Paul Magnette, seul candidat à sa succession lors d’un scrutin prévu les 10 et 11 mars, s’est déclaré prêt à devenir Premier ministre après les élections fédérales prévues en 2024.

Invité à réagir sur LN24, Philippe Close estime également que son président “serait un très bon Premier ministre” : “Il est parfait bilingue. Il connaît très bien la politique. ”

Et le bourgmestre de Bruxelles de lancer, au passage, une pique aux libéraux. “Pour le reste, le PS est le partenaire loyal de cette majorité, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. ” Exemple avec le MR “qui est en perpétuel combat avec le Premier ministre” : “Entre le MR et l’Open Vld, ce n’est même plus un divorce, ils ne se parlent même plus. ”