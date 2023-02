Philippe Close : “En Belgique, la drogue reste encore trop taboue”

“On parle du problème d’Anvers et de son trafic de drogues. Mais plus largement, s’il y a une offre, c’est qu’il y a une demande. Je pense qu’il y a donc un grand plan de santé mental à développer. Il faut un débat sociétal sur les drogues. Elle est dans tous les milieux mais elle reste encore taboue malgré tout. ”

Estimant qu’une problématique de santé publique n’est pas abordée, le maïeur bruxellois est persuadé qu’il faut oser dépénaliser certaines drogues, comme le cannabis. “Il faut même la légaliser, assure-t-il. L’Allemagne et le Luxembourg vont le faire. On va rester une île par rapport à cette drogue. Et ce n’est pas parce qu’on légalise une drogue qu’on en fait forcément la promotion. Ici, en légalisant, on gère le problème. ” Et, selon lui, on permet à “la police de se concentrer sur des phénomènes” bien plus inquiétants.

Neuf mois après avoir inauguré une salle de shoot pour les drogues dures, Philippe Close reste donc persuadé que la répression n’est pas une solution miracle. “Là-bas, 500 personnes sont inscrites. Ce sont des consommateurs d’héroïne et de crack. Ils sont désocialisés, complètement à la ramasse. ” Avec cette initiative, “on essaye de sortir les scènes de consommation de drogues de la rue” et d’amener ces personnes “dans des trajets de soin, avec des médecins, des infirmières et des assistants sociaux […] qui peuvent les aider à régler leurs problèmes de santé. ”

“Aujourd’hui, il y a 700 personnes qui dorment dans les stations (de métro, NDLR) dont beaucoup sont sous influence, poursuit-il. On doit monter une task force régionale avec la police et les hôpitaux de Bruxelles, mais il faut qu’on nous réunisse. ” Objectif ? “Que chaque cas soit traité individuellement” afin de ramener le calme sur place.