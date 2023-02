Des arbres, un sol réaménagé et un banc circulaire : les travaux commencent ce 6 février rue Sainte-Catherine

Avec la remise à niveau, l’accès sera facilité aux cyclistes, poussettes et piétons. Deux arbres en entrée de rue, du côté de la rue des Poissonniers, seront plantés, et sept autres s’inviteront dans l’accès vers la place iconique. Le côté sud de la place Sainte-Catherine sera également prolongé jusqu’aux façades par un aménagement en de plain-pied. À ne pas oublier, l’œuvre “Casse toi pauvre canard” de Sven 't Jolle qui décorera la place ainsi qu’un banc circulaire en pierre bleue.

L'oeuvre "Casse-toi pauvre canard" décorera bientôt le quartier. ©D.R.

”Il n’y a pas si longtemps encore, la rue Sainte-Catherine n’était rien de plus qu’un parking à l’air libre, elle deviendra bientôt une nouvelle attraction culinaire pour des milliers de Bruxellois et de visiteurs, commente le Secrétaire d’État à l’Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels). Encore un rêve qui devient réalité !” Pour l’échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics Ans Persoons (one.brussels), cette transformation est une “étape logique”, et souligne la revalorisation du quartier de Brucity, le nouveau bâtiment administratif de la Ville. “Le début des travaux de la rue Sainte-Catherine ne fait que réaffirmer notre ambition d’aller vers une rénovation de notre centre-ville”, se réjouit le bourgmestre socialiste, Philippe Close.