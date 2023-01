Les élus de la Ville de Bruxelles siègent pour la première fois dans la nouvelle salle du conseil: quid de l'ancienne?

Selon le bourgmestre Philippe Close, elle deviendra le lieu des réunions de la conférence des bourgmestres.

Interrogé par plusieurs conseillers de l'opposition (MR, N-VA et Engagés), Philippe Close a souligné que le déménagement du collège et du conseil vers le Centre administratif visait avant tout l'efficacité, par un rapprochement entre les mandataires et l'administration qui occupe le nouvel édifice de 130 mètres de long et 30 m de haut depuis la fin de l'année dernière. La nouvelle salle du conseil est équipée des commodités digitales et audio-visuelles.

Des visites

Selon Close, l'Hôtel de ville restera le lieu des mariages. Il conservera un service pour les activités protocolaires. Des grandes conférences et colloques y seront également organisés.

Le bourgmestre a également confirmé le déploiement d'une offre muséale au sein du complexe historique. Actuellement, des visites guidées sont organisées deux fois par semaine par Visit.brussels.

A l'avenir, les visites seront possibles à raison 5 jours par semaine. Elles seront organisées par Brussels Major Events , avec le soutien de la même équipe de guides qu'actuellement. Durant une première phase, de février à septembre, les visites auront lieu avec l'appui des guides. Dans une deuxième phase, à partir de septembre, des audio-guides seront mis à disposition du public.

Brussels Major Events installera ses bureaux à l'Hôtel de Ville, ce qui engendrera une économie de 200.000 euros de location des bureaux actuels, a précisé Philippe Close.

Au niveau tarifaire, les seniors et les étudiants habitants de la Ville de Bruxelles bénéficieront d'un tarif préférentiel à 6 euros. La visite sera gratuite pour les enfants de moins de six ans.