Pour les promoteurs, “la seconde vie du quartier nord commence maintenant” ; Pascal Smet y voit le “futur haut lieu de la vie nocturne à Bruxelles”

Le bâtiment CCN doit bientôt être détruit ©D.R.

Quartier ouest de la gare du nord : « les autorités se plient au promteur » ©D.R.

©D.R.

Ceci réjouit Pascal Smet (one.brussels). Le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme a en effet de grandes ambitions pour ce quartier délaissé depuis des décennies. ”On ne va pas reproduire les erreurs du passé. Le redéploiement du quartier nord ne laisse pas le champ libre aux promoteurs. Quand Proximus est venue avec son projet, on leur a dit : 'il nous faut du logement sinon nous n’acceptons pas le projet'. Idem pour les espaces publics de qualité.” Résultat : le projet propose 300 logements et 93 kots étudiant dans une tour dédiée à l’habitation ainsi qu’une agora verdurisée.

©D.R.

"La Région a une vision très claire pour le quartier nord. Nous voulons le reconnecter au tissu urbain. Cela passe par le métro 3 mais aussi la nouvelle ligne de tram qui reliera Belgica à la gare centrale en passant par la gare du nord et l’avenue Simon Bolivar. Cela nous permettra aussi de verduriser l’espace en connectant le parc Gaucheret au parc Maximilien qui sera également refait avec la mise à ciel ouvert de la Senne. Globalement nous allons déminéraliser le boulevard roi Albert II. Notre deuxième axe c’est le retour du logement. Nous allons activer tous les rez-de-chaussée au fur et à mesure des rénovations pour en faire des lieux commerçants ou d’équipement. La vie reviendra aussi avec les activités. On discute avec Belfius et Proximus pour qu’ils ouvrent davantage leur collection d’arts au public.”

Lieu incontournable de la vie nocturne

”Avec l’hôtel the Standard qui s’installera sur Zin mais aussi le Double Tree ou encore le Hoxton… D’ici 2 ou 3 ans on aura quatre rooftops dans le secteur gare du nord Rogier Botanique. Les quartiers nord vont devenir un lieu incontournable de la vie nocturne à Bruxelles on espère que les activités en tout genre vont s’installer dans le quartier. Il y aura des lieux hype, mais aussi du logement de standing et du logement social.”

La tours Proximus vont changer de visage ©D.R.

Les deux tours, destinées actuellement uniquement à du bureau, seront transformées en une tour résidentielle et une tour de bureaux pour Proximus. ©Immobel

Le secrétaire d’État répond également aux critiques de certaines associations concernant le modèle d’urbanisme choisi. Pour ces dernières, les tours sont totalement archaïques et dépassées. “Toutes les villes le font en Europe. On n'a plus de place au sol donc ont fait en hauteur. Pas n’importe où, pas n’importe comment. Mais dans le quartier nord, les tours sont déjà là. La Région impose des 'guidelines'. Nous ne courrons pas dernière les promoteurs. Nous dialoguons avec eux mais nous faisons respecter nos exigences. On a besoin de logement mais on a aussi besoin de bureau de qualité pour garder nos entreprises et en attirer de nouvelle.” Et les promoteurs l’ont bien senti.

”Les bureaux sont plus rentables que les logements”

Il y a six ans, les propriétaires de terrain des quartiers nord se sont réunis au sein d’une ASBL Up4 North, on y retrouve tous les grands noms de l’immobilier bruxellois : Cores development, AG Real Estate, Allianz, AXA, Banimmo, Befimmo… Pour Nicolas Billen qui préside l’ASBL, “la seconde vie des quartiers nord commence maintenant. Il y a un alignement qu’il faut saisir. Les anciens bâtiments commencent à arriver en fin de vie, les baux arrivent à échéance petit à petit et le politique veut faire quelque chose de ce quartier.”

Néanmoins, pour les promoteurs, le logement reste un pari sur l’avenir. “C’est toujours plus rentable de faire du bureau que du logement au nord. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités et imposer leur règle. De notre côté, on commence aussi à voir sur du plus long terme. On se détache du modèle Manhattan des années 80 avec de grandes tours monofonctionnelles. Aujourd’hui, les entreprises veulent un cadre agréable, pas un quartier dévasté. Si le quartier souffre d’une mauvaise réputation, c’est parce que, depuis des années, il n’y a plus d’habitant donc plus de contrôle social. En tant que promoteur nous avons compris que nous devons le ramener et donc ramener des habitants et leur proposer un bon cadre de vie”.

Ce n’est pas encore gagné, les derniers projets achevés le long du boulevard Roi Albert II – comme le Zénith (2009) ou plus récemment les deux tours Möbius ou le Seven -, restent des tours de bureaux opaques et fermées au quartier. Récemment, Cores Development a reçu son permis pour The Arch, au sud du boulevard. L’immeuble sera rénové et proposera notamment un restaurant en rez-de-chaussée. Il est aussi prévu une ouverture sur la rue du Marché évitant ainsi le phénomène de “back street” avec un boulevard qui concentre les activités et des rues parallèles à l’abandon. Mais pour le reste, le projet ne prévoit pas de logement. “On n’a pas besoin de logements dans tous les projets mais, par exemple, Zin avec des logements, du bureau et un hôtel, c’est un modèle intéressant pour l’avenir du quartier.”

Le projet Zin s'achève ©D.R.

Le projet Zin mixe bureaux et logements. ©D.R.

”L’avantage des quartiers nord, comparé à la gare du midi par exemple, c’est qu’il y a peu de propriétaires. C’est donc plus facile d’innover mais aussi de se concerter. Chaque projet est indépendant et dépend aussi de l’état des bâtiments existant (il faut compter environ 30 ans avant une rénovation) mais nous avons tous compris que l’on gagnerait à la mixité mais aussi à faire du plus durable et plus respectueux de l’environnement. Cela devient un argument intéressant pour des acheteurs ou des locataires si on leur dit que leur bâtiment est neutre en carbone et que leurs factures seront basses.”

Les bureaux d'Engie accueilleront la commission européenne ©D.R.

Pour les bureaux dans le quartier, les occupants semblent déjà trouvés. La Commission européenne va installer une partie de ses services dans l’ancien siège Engie. L’administration flamande quittera le bâtiment Compte de Ferraris pour s’installer quelques mètres plus loin au Zin. Reste à voir si les habitants suivront. Les premiers arrivants risquent d’être perdus au milieu d’un quartier pas encore aménagé et sans âme.