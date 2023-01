L'assaillant, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a ainsi blessé trois personnes. Une d'entre elle se trouve dans une état grave. A ce stade, la piste terroriste est écartée, la police se dirige plutôt vers une procédure Nixon, apprend la DH à bonne source.

”Tout le monde courait dans tous les sens, ça hurlait aussi.” D’après un autre témoin, qui allait prendre son train au moment des faits, un homme aurait tenté d'agresser une femme avec un couteau alors qu’elle sortait de la rame de métro.”

Attaque au couteau dans la station de métro Schuman à Bruxelles ©DR

La police est très rapidement arrivée sur les lieux et a interpellé un suspect. “Une personne a été blessée et un suspect a été interpellé”, a affirmé la police fédérale dans un premier temps. Un bilan revu à la hausse quelques heures plus tard.

Selon plusieurs voyageurs, qui ont témoigné des faits sur les réseaux sociaux, l'une des victimes est un jeune garçon qui a été victime de cette attaque au couteau.

Un troisième témoin raconte que le suspect aurait tenté de poursuivre son attaque en courant dans la station et en tentant de s’en prendre à une femme avec une poussette.

"Attaque au couteau dans la station Schuman: la collaboration avec les différents services de police (...) a permis l'arrestation rapide de l'auteur", a tweeté le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close après l'attaque.

La police ne s'est pas exprimée sur les motivations de l'assaillant. Le parquet fédéral a indiqué n'avoir pas été saisi "à ce stade".

Selon une source proche du dossier, la personne interpellée "était déjà connue pour des antécédents psychiatriques".

Attaque au couteau dans la station de métro Schuman à Bruxelles ©DR