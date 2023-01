Viol à Laeken : la police lance un avis de recherche pour retrouver le suspect

L'individu suspecté par les autorités du viol commis à Laeken en mai 2022. ©Police fédérale

Selon les forces de l’ordre, “l’auteur mesure entre 1m80 et 1m85, est de corpulence normale et a les cheveux foncés rasés autour du crâne. Au moment des faits, il portait une chemise blanche, un bermuda gris et des baskets noires à semelles blanches.”

Les personnes ayant des informations sur cet individu sont invitées à prendre contact avec les autorités via le site de la police fédérale ou au numéro 0800/30/300.