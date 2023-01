Voici le Top 15 des voitures les plus vendues à Bruxelles en 2022

À l’instar de la Dacia Sandero qui a fait un tabac en Wallonie, la Volvo XC40 est le véhicule le plus plébiscité des Bruxellois au cours des douze derniers mois. Au total, 1.412 unités du célèbre SUV familial ont été écoulés dans la capitale.

Autre SUV à avoir séduit les Bruxellois, l’Audi Q3 (1.201) prend la deuxième place du classement transmis par la Febiac.

La BMW Série-3, et ses 1.051 modèles vendus, complète le podium des voitures les plus vendues dans la capitale en 2022.

Dans un marché tiré par les voitures de société, le Top 15 bruxellois est marqué par la présence de trois BMW (Série-3, X1 et X3), trois Mercedes (Série CLA, Série A et Série C) et trois Peugeot (308, 208 et 2008).